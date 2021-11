Ženy opustili frajerov, aby boli spolu: To, čo sa stalo potom, len tak nevymyslíte!

Matky Zoe a Holly Anderson Ross z anglického Hailshamu otehotneli v rovnakom čase pomocou domácej inseminácie spermiami od darcu. Teraz sú nadšené zo svojich detí Elijaha Johna a Olivie Evy.

Ako informuje portál Mirror.co.uk, dvom ženám, ktoré pred rokmi dali kopačky svojim frajerom, aby boli spolu, sa narodili deti – prostredníctvom toho istého darcu spermií. Roztomilé bábätká, chlapec a dievča, sú biologicky nevlastnými súrodencami.

„Sme také šťastné a uľavilo sa nám, že sú tu s nami a obaja sú zdraví a dokonalí. Trvalo to dlho, kým sme sa sem dostali, takže je to obrovská úľava. Naša rodina je teraz kompletná. Obe sú naše spoločné deti. Nie je to tak, že Olivia je moja, pretože som ju porodila ja a Elijah patrí Zoe, pretože ona porodila jeho. Obaja sú rovnako našimi deťmi a obaja sú takí milovaní,“ povedala Holly, ktorá porodila Oliviu 25. októbra.

Dvojica randila v minulosti s dvoma mužmi. Keď sa stretli následne na párty, zažili neodolateľnú príťažlivosť. Potom opustili svojich partnerov, pričom ich mnohí podozrievali, že je to preto, aby mohli byť spolu. Pravda napokon vyšla najavo a Zoe a Holly sa v roku 2009 dali dokopy. O štyri roky neskôr sa vzali a Holly sa stala druhou mamou Zoeinej dcéry Shannon, ktorá má teraz 14 rokov. Svoj pozoruhodný príbeh vyrozprávali v rozhovore siedmimi rokmi. Odvtedy sa snažili o spoločnú rodinu, no trikrát potratili. Nakoniec sa dočkali. Otehotneli obe v rovnakom čase vďaka domácej inseminácii.

33-ročná Zoe, ktorá syna porodila cisárskym rezom, povedala, že trvalo dlho, kým sa dostali do tohto bodu – s dvoma malými ratolesťami v ich dome. „Po tak dlhom snažení sme to takmer vzdali. Potom sme sa však rozhodli zdvojnásobiť svoje šance tým, že sme sa obe nechali oplodniť. Nasledujúci mesiac sme otehotneli s rovnakým darcom – bolo to ako osud.“ Darca spermií nechce mať s bábätkami nič spoločne, ale bude rád, ak sa mu ozvú, keď dovŕšia 18 rokov. Ich bývalí partneri tiež už nie sú v ich životoch. 33-ročná Holly povedala, že si nemyslí, že budú nadšení, keď zistia, že majú spolu dve deti, pretože to pre nich bolo ťažké, keď sa so Zoe do seba zamilovali.