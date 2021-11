Prísne pravidlá v Lotyšsku: Poslanci nemajú na výber, bez vakcíny ich nepustia do parlamentu

Na zasadnutiach parlamentu v Lotyšsku sa nebudú môcť zúčastňovať poslanci, ktorí nie sú zaočkovaní proti koronavírusu. Zákonodárny zbor v Rige o tom rozhodol v piatok.

Potvrdenie o absolvovaní očkovania alebo prekonanom ochorení budú musieť od 15. novembra predkladať aj poslanci miestnych zastupiteľstiev. Nariadenie platí do 1. júla a vzťahuje sa tak na osobnú účasť v parlamente, ako aj na stretnutia prostredníctvom internetu. Podľa lotyšských médií má v stočlennom parlamente COVID pas k dispozícii 91 zákonodarcov.

Lotyšsko čelí novej vlne pandémie koronavírusu, pre ktorú v krajine minulý mesiac zaviedli zákaz vychádzania v čase od 20:00 do 5:00. Väčšina obchodov je zatvorená a nie sú ani povolené zhromaždenia vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. To platí aj pre zábavné, športové a kultúrne podujatia. Čiastočný lockdown v Lotyšsku platí do 15. novembra. V 1,9-miliónovej krajine je proti koronavírusu plne zaočkovaných približne 58 % obyvateľov.