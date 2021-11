Dievčatko 4 dni bolelo brucho: Šialené, čo sa dialo v jeho tele! Mama varuje všetkých rodičov

Chvíle, ktoré by nepriala ani najväčšiemu nepriateľovi. Mama 6-ročnej dcéry Melody si prešla peklom, jej dievčatko urgentne skončilo na operačnom stole. Varovanie pre všetkých rodičov!

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Ako uvádza portál Liverpool Echo, 30-ročná mama Jane Bailey bola znepokojená, keď jej 6-ročná dcérka Melody začala mať žalúdočné nevoľnosti. Spočiatku to riešila len bežne dostupnými liekmi. Bolesť neustupovala, naopak, jej stav sa v priebehu niekoľkých dní výrazne zhoršoval. O štyri dni neskôr sa Melody v „agónii“ mame priznala, že prehltla štyri magnetky, s ktorými sa hrala.

Mama s dcérkou okamžite letela do nemocnice. „Panikárila som. Myslela som na najhorší možný scenár. Bolo jej zle už v aute a keď sme sa dostali do nemocnice, kričala v agónii. Bolo to strašné,“ spomína na hrozivé okamihy mama Jane. Röntgen potvrdil to najhoršie. Len o niekoľko hodín neskôr malé dievčatko ležalo na operačnom stole.

Lekári jej počas 6-hodinovej operácie z brucha vybrali štyri farebné magnetky, ktoré však v jej telíčku narobili takú šarapatu, že jej museli odstrániť aj 15 centimetrov čreva. Magnetky jej ho doslova „prepálili“ kvôli vzájomnej príťažlivosti. Ďalšie časti čreva sa im podarilo úspešne zašiť.

Dvojnásobná mama bola z celej situácie veľmi nešťastná, pretože už predtým počula o tom, čo sa stalo iným deťom, keď zjedli magnetky. Niekoľkokrát predtým varovala Melody aj jej staršiu sestru Luciu Bailey (11). Dievčatko sa vraj chcelo podobať na ľudí s piercingmi v jazyku, ktorých videlo na internete. Keď to skúšala, guľaté magnetky prehltla.

„Lekári povedali, že Melody mala naozaj šťastie, pretože niekedy môžu skončiť so stómiou alebo s odstránením všetkých čriev, alebo to môže byť dokonca život ohrozujúce. Bola to obrovská úľava vedieť, že sú vonku a ona bude v poriadku,“ povedala Jane.

Dievčatko strávilo v nemocnici týždeň a, našťastie, domov si odnieslo len päťcentimetrovú jazvu na bruchu bez vážnejších vedľajších zdravotných následkov. Chirurg povedal, že rovnaké prípady sú pomerne časté. Mama Jane teraz varuje všetkých rodičov, aby magnetky z ich domov vyhodili.