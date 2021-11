Muž ponúka hubu s úžasnými účinkami: Že mu vynesie taký majland, nečakal vo sne

Vytrval takmer desať rokov a nikdy sa nevzdal svojho sna. Teraz zažíva to, čo si pred rokmi ani nevedel predstaviť.

Ako informuje denník Daily Mail, muž menom Justin Snyder z austrálskeho mesta Melbourne je zakladateľom malej značky Forest Super Foods, v rámci ktorej predáva zdravé organické potraviny so špecializáciou na vzácne huby pestované v Austrálii. Tie boli donedávna populárne z veľkej časti len medzi bylinkármi či naturopatmi, ale to sa z ničoho nič zmenilo a o tieto vzácne huby sa začala zaujímať čoraz väčšia sorta ľudí. Môže za to obyčajný dokument na Netflixe s názom Fantastic Fungi (Zázračné huby), ktorý podrobne popisuje úžasné schopnosti liečivých húb.

Vďaka tomuto filmu zaznamenal Justin medziročný nárast tržieb o neuveriteľných 660 percent, pričom za jediný mesiac dosiahli výšku až 482-tisíc dolárov (približne 421-tisíc eur). Samotný zakladateľ spolu s ďalšími dvoma zamestnancami na čiastočný úväzok museli pracovať pomaly 24 hodín denne len preto, aby stíhali plniť objednávky ľudí z celého sveta, ktoré každým dňom neustále pribúdajú.

Zarážajúcim faktom je aj to, že 100 percent predaja na internetovej stránke tejto značky sa uskutočnilo bez akejkoľvek reklamy. Ich huby sú lyofilizované a nestriekané, čo zanecháva ich nutričnú hodnotu a vďaka čomu sú lepšie než alternatívy týchto húb, ktoré sú spracované a pestované v Číne. Justin momentálne zažíva najväčší úspech, o akom sa mu nikdy ani len nesnívalo. „Nemohol by som byť viac hrdý na náš malý tím a veľké ďakujem patrí ľuďom v Netflixe, že vrhli dôležité svetlo na silu týchto vzácnych húb,“ uviedol.

Ich nadmieru spokojní zákazníci nazývajú tieto huby zázrakom, ktorý im zmenil život a zlepšuje pleť, spánok a duševný stav. „Zotrval som pri tom s vedomím, že jedného dňa ľudia ocenia úžasné zdravotné benefity, ktoré sú obsiahnuté v týchto prírodných potravinách. Koniec koncov, kto by nechcel zlepšiť svoje zdravie len pomocou prírodných potravín?“ dodal Justin.