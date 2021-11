Navonok dokonalí manželia, ale... Keď zistíte jeho tajomstvo, nepochopíte, ako im môže vzťah fungovať

Priznanie, ktoré potrebovalo riadnu dávku odvahy.

Ako píše denník Daily Mail, 35-ročná Brynn Embley a 33-ročný Matthew Nielson spolu chodili len niekoľko mesiacov, keď sa Matthew svojej partnerke priznal s tým, že ho skôr priťahujú muži. „Nešlo o nič veľké, bol so mnou, jeho voľba – na čom inom záležalo? Už som vedela, že nemáme takú silnú chemickú príťažlivosť, akú som zažila s inými partnermi, ale naozaj mi na tom nezáležalo,“ prezradila Brynn. Pár sa však napriek tomu rozhodol, že bude lepšie, ak sa rozídu. Keďže zostali naďalej priateľmi a cítili medzi sebou neustálu chémiu, po čase spolu začali znova chodiť.

Obaja patria do Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ktorá zakazuje homosexuálne manželstvá, preto Matthew vedel, že by s iným mužom aj tak neskončil. Napriek jeho orientácii si ale vzťah so ženou pochvaľuje a priznáva, že myšlienka toho, že by bol navždy slobodný a musel žiť v celibáte, bola jeden z hlavných dôvodov, prečo začal randiť so ženami. „Myslím si, že to, keď sa vám niekto páči a s danou osobou si rozumiete, je pre dlhodobý vzťah oveľa dôležitejšie,“ priznal Matthew.

Dvojica sa dokonca rozhodla posunúť tento ich nezvyčajný vzťah na ďalší level a pred pár rokmi si povedali pred oltárom svoje áno. Dnes už majú spolu aj dve krásne dcérky – dvojročnú Amandine a ročnú Guinevere, ktoré vychovávajú ako každý iný pár. Matthew sa identifikuje ako gay, pansexuál alebo bisexuál, keďže fyzicky ho priťahujú stále najviac muži, no partnerstvo mu vyhovuje aj so ženou. „Myslím si, že je oveľa viac gayov, bisexuálov, pansexuálov alebo iných ľudí, než tých, ktorí to otvorene dávajú najavo,“ uviedol.

Pár sa netají tým, že im táto skutočnosť rozdielnej orientácie ani v najmenšom neprekáža a navzdory tomu si spolu užívajú aj intímne chvíle. „Nikdy predtým som nemal sex s mužom ani so ženou. Vlastne som ani nevedel, aká silná môže byť moja orientácia na jedno alebo druhé pohlavie,“ priznal Matthew. Momentálne dvojica navštevuje týždenne aj terapeutické stretnutia, na ktorých diskutujú o ich sexuálnom živote a vďaka ktorým im to vo vzťahu neustále klape.