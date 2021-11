Dobrý deň! Som tu správne? Tučniak z Antarktídy omylom preplával 3 000 km na Nový Zéland

Tučniak okatý, ktorý žije výlučne na Antarktíde, sa tak ponoril do plávania, až zabudol, kde vlastne je.

Strateného elegána v smokingu objavili náhodní okoloidúci až 3 000 kilometrov od jeho domova na pobreží Nového Zélandu.

Ostrovný štát hostil skutočne nevídaného návštevníka. Harry Singh s manželkou trávili čas po práci prechádzkou po pláži v oblasti Birdlings Flatležiacej južne od mesta Christchurch na Novom Zélande. Na čo však neboli pripravení, bolo stretnutie s inou formou života. „Najprv som si myslel, že je to plyšová hračka, keď zrazu tučniak pohol hlavou, uvedomil som si, že je to skutočné,“ opísal pre BBC Singh. Ten video so strateným a osamelým tučniakom zdieľal na svojej sociálnej sieti.

„Hodinu sa nepohol a vyzeral vyčerpane,“ doplnil Harry. Spolu s manželkou nechceli, aby skončil v žalúdku nejakého miestneho predátora, a tak privolali pomoc. Najdúch sa dostal do rúk ošetrovateľa Thomasa Strackeho, ktorý sa už desať rokov stará o rehabilitáciu tučniakov na juhu Nového Zélandu.

Thomas bol poriadne šokovaný, keď k nemu priviezli tučniaka okatého žijúceho iba na Antarktíde. Testy preukázali, že Pingu, ako tučniaka pomenovali, bol mierne podvyživený a dehydratovaný. Po zotavení však bude vypustený na bezpečnej pláži mimo dosahu psov. Pingu je iba tretím tučniakom svojho druhu, ktorý sa objavil v tomto ostrovnom štáte. Prvýkrát sem tučniak okatý zavítal v roku 1962 a neskôr opäť v roku 1993.