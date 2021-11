Alex si dala zväčšiť pery: O dva dni nastalo peklo, uf! Tak toto bolí už na pohľad

Túžila po plnších po perách, a tak sa rozhodla pre zákrok, ktorý je v dnešnom svete už pomerne bežný. Čo sa jej stalo potom, tak ľahko z hlavy nedostane. Tak toto bolí už aj na pohľad!

Ako uvádza portál The Sun, 27-ročná banková agentka Alex Oakley (27) si v roku 2018 nechala vyplniť pery. Na prvý zákrok išla k medicínsky vyškolenej sestre a zaplatila jej 0,5ml výplne 200 libier, čo je v prepočte približne 230 eur. Neskôr si však všimla ponuku od inej ženy, ktorá si pýtala za 1ml výplne len 150 libier (175 eur). Dostala odporučenie, a tak sa to rozhodla vyskúšať.

„Cítila som, že mám dosť úzke pery, takže išlo len o malé zvýšenie sebavedomia. Najskôr som bola s výsledkom spokojná, ale potom som si ich chcela dať zväčšiť znova,“ priznáva Alex. Podstúpila teda aj spomínaný lacnejší zákrok. Neubehli ani dva dni a horná pera jej začala nepekne opúchať a miesto bolo čoraz bolestivejšie. „Vedela som, že niečo nie je v poriadku, pretože keď som rozprávala, cítila som, že sa mi nehýbu pery. Začala som panikáriť, pretože som vedela, že sa ľudia na mňa pozerajú, ale nič nehovoria,“ spomína na hrozivé okamihy Alex z anglického mesta Maidstone.

Hneď kontaktovala dievčinu, ktoré jej pery zväčšovala a napísala jej, že asi „dostala mŕtvicu, keďže nedokázala pohnúť pravou stranou pier“. Poslala jej fotky svojej tváre a dostala odpoveď, že „vyzerá zdravo a nemá sa čoho báť“. Odporučila jej, aby počkala dva týždne, dala si lieky od bolesti, jedla veľa ananásu a na miesto si prikladala ľad. Okrem toho si má v noci dať pod hlavu o jeden vankúš navyše. „Bola to tá najhoršia bolesť, bolo to hrozné. Zuby mi pulzovali a nemala som tam krvný obeh. Bola to nočná mora,“ opisuje svoje pocity Alex.