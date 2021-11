Britániou otriasol škandál, drsné detaily: Poslanci holdovali alkoholu počas letu za vojakmi

Britský minister obrany Ben Wallace vo štvrtok obvinil troch opozičných poslancov z nerešpektovania ozbrojených síl po tom, ako sa opili počas letu za vojakmi na Gibraltár. Informovali o tom viaceré miestne médiá.

"Tento typ správania svedčí o nedostatku rešpektu k práci našich ozbrojených síl. Návšteva ozbrojených síl je príležitosťou pre poslancov aj armádu, aby si navzájom porozumeli. Toto správanie stavia vojenský personál do ťažkej pozície a riskuje podkopanie rešpektu voči parlamentu," uviedol Wallace podľa denníka The Telegraph.

Celkovo 15 poslancov Dolnej snemovne Spojeného kráľovstva bolo na trojdňovej návšteve britských vojakov na juhu Pyrenejského polostrova. Ide o každoročnú udalosť, ktorá umožňuje politikom "nahliadnuť do práce ozbrojených síl". Traja z nich však boli, podľa očitých svedkov, pod vplyvom alkoholu.

Svedok uviedol, že trojica popíjala už v salóniku v odletovej hale na londýnskom letisku Heathrow a potom pokračovala v "silnom pití" v lietadle, píše denník The Guardian. Konkrétne malo ísť o dvoch poslancov Škótskej národnej strany (SNP) Drewa Hendryho a Davida Lindena a zástupkyňu Labouristickej strany Charlotte Nicholsovú. Tú údajne z letiska odviezli rovno do hotela a nasledujúci deň odletela domov. Zdroje denníka The Guardian tvrdia, že Nicholsová užíva lieky, ktoré môžu ovplyvniť jej reakciu na alkohol.

Škótska národná strana obvinenia ministra obrany odmietla. "Tieto tvrdenia sú nepravdivé. Drew Hendry a David Linden boli poctení pozvaním na túto dôležitú udalosť a zúčastnili sa všetkých stretnutí vrátane uvítacieho stretnutia a večere krátko po pristátí," uviedol hovorca SNP.

Televízia BBC priniesla reakciu Charlotte Nicholsovej, podľa ktorej poslankyňa nebola podgurážená, ale pravým dôvodom predčasného návratu bola posttraumatická stresová porucha, pre ktorú užíva spomínané lieky.

Gibraltár je zámorské územie Spojeného kráľovstva. Referendom v roku 2006 získal plnú moc nad správou vlastného územia. V rukách Britov však zostala obrana a medzinárodné vzťahy.