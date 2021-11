Britský denník vyťahuje nové tromfy v spore s Meghan: Naozaj by bola tohto schopná?!

Týždeň plný zvratov pre manželku princa Harryho (37) Meghan (40).

Britský bulvárny denník Mail on Sunday sa odvolal v prípade rozhodnutia súdu, podľa ktorého porušil autorské práva, keď v roku 2019 zverejnil súkromný list od Meghan jej odcudzenému otcovi Thomasovi Marklovi (77). Teraz sa denník snaží dokázať, že Meghan dobre vedela, ako s listom otec naloží. Olej do ohňa prilieva aj bývalý hovorca páru zo Sussexu Jason Knauf, podľa ktorého list písala s vedomím, že bude zverejnený.

List, ktorý mal zastaviť verejné útoky a nátlak zo strany otca na jej manžela a britskú kráľovskú rodinu. S týmto pocitom Meghan vlastnoručne písaný list poslala Thomasovi krátko po svadbe s Harrym v auguste 2018. Ten ho však osobne odovzdal bulvárnemu denníku Mail on Sunday, ktorý časť z jeho obsahu zverejnil vo februári 2019.

Meghan následkom toho denník zažalovala, pretože toto zverejnenie bolo pre ňu útokom na jej súkromný život. Londýnsky súd jej dal na začiatku tohto roka za pravdu. Sudca konštatoval, že denník porušil právo na súkromie. Vydavateľovi denníka nariadil, aby uhradil 526-tisíc eur za trovy konania a na titulnej strane mal priznať porážku v spore s Meghan. Napokon sa proti rozsudku vydavateľ odvolal a celým prípadom sa súd začal zaoberať na začiatku tohto týždňa.

Vedela, že list uverejní

Denník sa bráni tým, že vojvodkyňa s uverejnením listu počítala. „List bol vytvorený zvlášť s ohľadom na to, že bude možným predmetom verejnej spotreby, pretože žalobkyňa si uvedomovala, že by ho pán Markle mohol zdieľať s médiami,“ zdôraznil právnik denníka Andrew Caldecott. Tvrdenie na odvolacom súde potvrdil aj bývalý hovorca Meghan a princa Harryho Jason Knauf. Podľa vlastných slov Meghan dobre vedela, že list zverejní.

Z toho dôvodu zvolila na oslovenie Thomasa prezývku „ocko“, aby zahrala verejnosti na city. „Keď to uverejní, potom je to na jeho svedomí, ale aspoň sa svet dozvie pravdu,“ citoval vojvodkyňu Knauf. Dodal však, že Meghan hľadala možnosti pre písanú konverzáciu, ktorá by Thomasa presvedčila, aby prestal poskytovať nepravdivé rozhovory do médií. „Aby bolo jasné, nechcela som, aby čokoľvek z toho bolo publikované,“ vyjadrila sa Meghan. Zároveň sa však chcela uistiť, že v prípade, ak príde k zverejneniu listu, zamedzí jeho zmanipulovaniu.