Hrozivé následky! Žene sa spinning stal osudným: Takmer prišla o nohu!

Tak toto trpko oľutovala! Len 23-ročná žena si chcela dať do tela, a tak sa vybrala na intenzívny spinningový tréning. Krátko na to sa začalo peklo.

Ako uvádza portál New York Post, používateľka sociálnej siete TikTok Kaelyn Franco sa podelila so svojimi fanúšikmi o skúsenosť, ktorú z hlavy do smrti nevymaže. Kaelyn si išla zamakať na spinning, avšak keď po intenzívnom tréningu zosadla z bicykla, „okamžite sa jej podlomili nohy“. Netrvalo to dlho a ľavá noha jej opuchla a zmenila sa jej farba moču.

O niekoľko hodín neskôr ju začala noha tak intenzívnej bolieť, že nedokázala zadržať plač a musela ísť do nemocnice. Lekári jej diagnostikovali rabdomyolýzu a mladučká Kaelyn musela ísť okamžite na operačný stôl.

„Nemohla som chodiť, ani sa hýbať a museli mi zaviesť katéter,“ napísala Kaelyn vo svojom príspevku plnom úzkosti na Instagrame. Jej stav sa zhoršil natoľko, že sval v nohe sa jej začal akoby rozpadať a uvoľňoval sa do jej krvného obehu. Lekári počas operácie bojovali o to, aby o nohu neprišla. Operácia sa, našťastie, podarila, avšak Kaelyn bude trpieť „doživotnými komplikáciami“.

Jej príspevok si pozrelo viac ako 3,5 milióna ľudí. Kaelyn ukázala fotku krátko po tréningu, na ktorej mala akoby zväčšený sval na nohe, pričom si myslela, že to je vďaka dobrému tréningu. Následne pridala fotku z nemocničného lôžka, kde jej z tela vychádzali hadičky.

Na problém intenzívneho spinningového tréningu si posvietili aj výskumníci, ktorí v roku 2016 publikovali v časopise American Journal of Medicine článok, ktorý sa zaoberal práve vypuknutím rabdomyolýzy po spinningovom tréningu. „Cvičenie s vysokou intenzitou spojené s hodinou spinningu prináša pre nováčikov značné riziká,“ dospela k záveru spomínaná štúdia.