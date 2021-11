Izrael schválil očkovanie detí od 5 rokov vakcínou Pfizer: Epidemiológ má obavy len z jednej veci

Izrael v stredu odsúhlasil, aby boli deti vo veku päť až jedenásť rokov očkované vakcínou proti koronavírusu od konzorcia Pfizer/BioNTech.

Podľa tamojších odborníkov ale bude náročné presvedčiť časť rodičov, aby svojich potomkov dali zaočkovať. Informoval o tom denník The Times of Israel.

Izrael tak nasleduje Spojené štáty, v ktorých očkovanie tejto vekovej skupiny schválil Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). Očkovanie uvedenej skupiny maloletých detí v tajnom hlasovaní odsúhlasilo 73 zo 75 izraelských odborníkov. "Je to veľmi dôležité rozhodnutie o veľmi bezpečnej vakcíne," povedal epidemiológ Nadav Davidovič, ktorý očakáva v tejto vekovej kategórii menší výskyt vedľajších účinkov, než aké pozorovali po očkovaní starších mladistvých. Zároveň dodal, že rodičia zhruba polovice detí v tejto vekovej skupine chcú dať svojich potomkov zaočkovať, avšak zvyšní váhajú. Obáva sa preto, že tento trend v Izraeli prehĺbi "koronavírusové rozdiely", keďže v bohatších rodinách, ktoré sú viac naklonené prevencii, bude miera zaočkovaných detí oveľa vyššia, ako v tých chudobnejších.

Podľa odborníkov však s očkovaním detí budú zrejme váhať aj v komunitách ultraortodoxných židov či arabských komunitách, ktoré sú v priemere chudobnejšie a v súvislosti s očkovaním skeptickejšie ako ostatní obyvatelia.

Do Izraela majú prvé dávky vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech určené deťom doraziť budúci týždeň. Podľa nedávnej štúdie má očkovacia látka od konzorcia Pfizer/BioNTech viac ako 90-percentnú účinnosť pri prevencii symptomatických foriem ochorenia u detí vo veku od päť do 11 rokov. Údaje pochádzajú od približne 2250 účastníkov štúdie, pripomína The Times of Israel.