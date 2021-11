Sexi blondínka pracuje na stavbách: Neuveriteľné, ako sa k nej správajú muži

Autumn Westfallová povedala, že ju jej kolegovia ignorovali a niektorí sa k nej správali, akoby do práce chodila robiť kávu a občerstvenie. Verí, že je to všetko preto, že nosila make-up a pekne sa obliekala.

Ako informuje Daily Star, žena rozpovedala príbeh o svojej kariére, keď pracovala v odvetví, v ktorom dominovali muži. Povedala, že vďaka peknému vzhľadu v kombinácii s talentom, inteligenciou, sociálnym úspechom a zdravím sa k nej v práci správali kadejako. Autumn Westfallová pracuje v stavebnej firme ako projektová manažérka a spomína, že s ňou zaobchádzali ako s čašníčkou a jej kolegovia ignorovali jej e-maily.

Na TikToku prehovorila o svojom probléme. „Je absolútne neslušné, keď vás ľudia považujú za príťažlivého, vo všeobecnosti sú k vám milí len z tohto dôvodu,“ vysvetľuje Autumn a dodáva, že v jej prípade ju kolegovia často ignorujú kvôli tomu, ako vyzerá. Pokračovala: „Veľká výsada sa podľa mojej skúsenosti takmer stáva opakom.“ Keďže miesto toho, aby ju na stavbe brali ako kolegyňu, správajú sa k nej ako k čašníčke.

„Pracujem v stavebnom manažmente na zákazkách za niekoľko miliónov dolárov a nedokážete si ani predstaviť, aké je zábavné, keď ignorujú moje e-maily. Ostatní sa doslova správajú tak, akoby som tam bola len na to, aby som ich obslúžila," prezradila. Niektorí ľudia zdieľali svoje podobné skúsenosti a povedali, že ich brali vážne, až keď chodili do práce bez make-upu.

Autumn však povedala, že je rozčarovná, pretože ju to robí šťastnou, cíti sa dobre a podáva lepší výkon. "Keď si urobím vlasy a make-upu, dáva mi to pocit, že som profesionálna, že dokážem prácu dokončiť a presne to budem robiť," dodala.