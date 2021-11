Patrickovi ukradli auto, keď bol na turistike: Mal v ňom niečo, čoho strata mu opäť zlomila srdce

Auto Patricka Sanabriu ukradli spolu s medailónikom, v ktorom mal popol svojej mŕtvej dcéry, keď bol na turistike.

Muž z Tennessee hľadá medailónik s popolom svojej zosnulej dcéry, ktorý bol ukradnutý spolu s jeho autom, keď bol na turistike. Patrick Sanabria a jeho manželka boli v utorok na výlete v národnom parku, a keď sa vrátili, tak zistili, že ich auto ukradli z miesta, kde ho zaparkovali. Muž mal v aute medailónik s popolom svojej ročnej dcéry, ktorý si zavesil na spätné zrkadlo.

"Po piatich minútach som si uvedomil, čo som si nechal na spätnom zrkadle. Potom som si uvedomil, čo som stratil. Je to, akoby som ju znova stratil," povedal Patrick. Jeho dcéra zomrela v máji, deň po jej prvých narodeninách. „Raz v noci sme ju okúpali a uložili spať, a keď sme sa vrátili, aby sme ju skontrolovali, bola mŕtva,“ prezradil Patrick. Po jej smrti vložil časť popola do prívesku, ktorý teraz ukradli spolu s jeho autom.

"Dokonca aj ten malý prívesok, ten malý kúsok, ako som povedal, je to, akoby som ju znova stratil. Ako keby už odišla a oni si zobrali o niečo viac. Je na hovno, že takíto ľudia existujú,“ povedal so žiaľom. Dodal, že je to šialené a jeho rozum to nevie spracovať. Patrcik prezradil, že mu ani tak nejde o auto, ktoré ukradli, ako o medailónik, kde mal popol svojej mŕtvej dcérky.