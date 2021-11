Nevyliečiteľne chorý Brit si splnil nevšedné želanie: Policajtom otrčil holý zadok, veci nabrali rýchly spád

Môže si odpísať jedno z prianí na svojom zozname vecí, ktoré chce stihnúť pred smrťou. Nevyliečiteľne chorý Brit Darrell Meekcom (55) však nerátal s tým, že mu na dvere bude klopať polícia. Jeho želanie bolo totiž vystrčiť zadok na detektor rýchlosti, ktorý ho už dlho hneval.

Doplatil na nevinný výstrelok. Keď Britovi minulý mesiac diagnostikovali nevyliečiteľnú multisystémovú atrofiu, ktorá postihuje fungovanie viacerých systémov mozgu, založil si svoj vlastný zoznam. V ňom má napísané veci, ktoré chce do svojej smrti stihnúť. Jednu si už dokonca splnil. Svoj nahý zadok totiž koncom uplynulého týždňa namieril na policajné auto merajúce rýchlosť v jeho rodnom meste, kde mu niekoľkokrát namerali mierne prekročenie rýchlosti. „Nič som si o tom nemyslel,“ prezradil Darrell, no, ako dodal: „Bolo to vtipné.“ Za vtip to rozhodne nepovažoval policajt, ktorý incident označil za nevhodné odhaľovanie sa na verejnosti. A tak o dvadsať minút mu už policajti klopali na dvere domu. Keď ich odmietol vpustiť dnu, vyvalili dvere a Meekcoma zadržali na zemi. Po pár hodinách ho však pustili na kauciu.