Vyostrený spor rodiny o chlapca, ktorý ako jediný prežil pád lanovky: Taliansko vydalo medzinárodný zatykač

Taliansko v stredu vydalo medzinárodný zatykač v súvislosti so zavlečením dieťaťa, ktoré ako jediné prežilo májový pád lanovky v severotalianskom Mottarone, do Izraela.

Talianski štátni zástupcovia žiadajú zatknutie a vydanie do Talianska chlapcovho dedka Šmulika Pelega a jeho vodiča, uviedla agentúra ANSA. Obžaloba sa domnieva, že muži sa dopustili únosu. Pelegov právny zástupca proti rozhodnutiu prokuratúry podal rozpor na milánsky odvolací súd.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

O malého Eitana, ktorý pri páde lanovky stratil rodičov a súrodencov, vedú spor časť rodiny zo strany matky, ktorá chce, aby chlapec vyrastal v Izraeli, a sestra chlapcovho otca Aya Biranová, ktorá žije v Taliansku. Chlapca prechodne zveril taliansky súd do starostlivosti Biranovej, ktorá chce zostať s chlapcom v Taliansku. V septembri si chlapca vyzdvihol na niekoľko hodín starý otec z matkinej strany Peleg, ktorý ho bez dovolenia Biranovej dopravil súkromným letom do Izraela.

Talianske úrady žiadajú o zatknutie a vydanie do Talianska Pelega a ďalšieho muža, ktorý sa zúčastnil zavlečenia chlapca do Izraela. Podľa talianskych vyšetrovateľov sa jedná o zamestnanca americkej bezpečnostnej agentúry. Štátni zástupcovia podozrievajú oboch mužov z únosu dieťaťa. Podľa vyšetrovateľov muži zosnovali "strategický plán" na odvoz dieťaťa do Izraela. Obžaloba žiada o uvalenie väzby, pretože sa domnieva, že by muži mohli svoje činy zopakovať. Ak im izraelské úrady vyhovejú, požiada prokuratúra o začatie súdu.

Na konci októbra súd v Tel Avive nariadil, že sa chlapec má vrátiť do Talianska, kde vyrastá od raného detstva. Tam má byť zatiaľ u najbližších príbuzných, kým tamojšie súdy nevyriešia spor o opatrovníctvo medzi príbuznými jeho otca a matkinou rodinou. Súd podľa izraelských médií tiež uložil Pelegovi zaplatiť súdne trovy vo výške 70 000 šekelov (viac ako 19 620 eur). Podľa talianskej tlače sa Peleg proti rozhodnutiu odvolal.

Pri páde lanovky v Mottarone zomrelo na konci mája 14 ľudí. Eitan bol jediným preživším a strávil niekoľko týždňov v nemocnici. Štátni zástupcovia vyšetrujú kvôli spôsobeniu hromadnej nehody mužov, ktorí mali prevádzku lanovky na starosti. Domnievajú, že umožnili prevádzku lanovky aj napriek technickým problémom a nechali vyradiť z prevádzky záchrannú brzdu. Na podporu chlapca sa v Taliansku uskutočnilo niekoľko zbierok.