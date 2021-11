Muž pristihol manželku v posteli s iným: Ako sa s tým vysporiadal, ťažko uveriť

Tento chlapík musí mať nervy z ocele! Iba tak sa dá vysvetliť list, ktorý adresoval mužovi, ktorého pristihol pri nevere s vlastnou manželkou.

Odhaliť partnerovu neveru nie je nikdy ľahké, obzvlášť, keď ju/ho pristihnete rovno pri čine. Jeden chlapík sa na sociálnej platforme Reddit rozhodol podeliť o to, ako sa on vysporiadal s takouto situáciou. A jeho reakcia, resp. list, ktorý napísal mužovi, ktorého našiel v posteli s jeho ženou, sa stal doslova hitom.

So šokujúcim odhalením sa vysporiadal takpovediac s pokojom Angličana. Dokonca ho pozval na pivo (!) „Hej, len som ti chcel dať vedieť, že spíš s niekým, kto je vydatý a nie sme v otvorenom vzťahu, takže by si to s ňou naozaj nemal robiť. Uznávam, že niekedy sa o slovo prihlási osamelosť, takže mi nevadí, keď sa na chvíľu zastavíš na pivo, keď som preč, ale do budúcna by si ma mohol upozorniť, aby som ti mohol uhnúť autom,“ stálo v liste, na ktorom konci sa nachádzal sarkastický podpis: „Nazdravie! č. 86“





Reakcie komentujúcich na seba nenechali dlho čakať. „Myslím si, že veta – nevadí mi, ak sa zastavíš na pivo – ho popletie a problém sa bude opakovať znova,“ napísala jedna osoba. „Prečo sa podvádzaní nerozídu s osobu, s ktorou sú vo vzťahu, keď tá chce byť s niekým iným? Nedáva to zmysel,“ komentoval iný užívateľ. Ďalší komentujúci zase nápad ocenil. „Myslím, že posolstvo v tomto liste v dokonalom prevedení pomocou pasívnej agresie splní svoj účel a dotyčný prestane,“ napísal. A čo vy, reagovali by ste podobne?