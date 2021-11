Európska únia kvôli migrantom monitoruje 20 krajín: V hľadáčiku má aj Rusko

Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že monitoruje 20 krajín, vrátane Ruska, pre ich možnú účasť na organizovaní prevozu migrantov do Bieloruska - krajiny, ktorá podľa Bruselu organizuje vysielanie migrantov do EÚ ako odpoveď na zavedenie sankcií eurobloku proti vládnemu režimu v Minsku. Uviedla to tlačová agentúra AFP.

Komisia už - podľa AFP - podnikla kroky v 13 krajinách, odkiaľ sa uskutočnili lety s cieľom prepraviť migrantov do Bieloruska. "Rusko je jednou z krajín, kde situáciu pozorne sledujeme," povedal počas tlačovej konferencie v Bruseli Peter Stano, hovorca šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella. Spresnil, že Rusko "je na radare" EK, pričom exekutíva EÚ vyhodnocuje informácie a údaje, ktoré má o letoch z Ruska a o možnom zapojení sa Ruska do tejto situácie. EÚ obviňuje bieloruské úrady, že od júna tohto roku organizujú lety pre migrantov do Bieloruska, ktorým potom uľahčujú prechod do EÚ. Stovky nelegálnych migrantov už uviazli na hraniciach s Poľskom, Litvou alebo Lotyšskom. Brusel to označuje za "hybridný útok" pod vedením bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka voči EÚ, ktorý má byť odplatou za sankcie EÚ uvalené na jeho režim po sérii zásahov proti bieloruskej opozícii a občianskej spoločnosti. Ukrajina ráta so všetkým: Migranti z Poľska sa môžu pokúsiť prekročiť hranice Eurokomisia v tejto súvislosti uviedla, že monitoruje 20 krajín, ktoré by mohli byť zapojené do presunu migrantov do Bieloruska. Ide o Rusko, Južnú Afriku, Alžírsko, Azerbajdžan, Pobrežie Slonoviny, Indiu, Irán, Kazachstan, Líbyu, Maroko, Nigériu, Uzbekistan, Katar, Senegal, Somálsko, Srí Lanku, Sýriu, Tunisko, Venezuelu a Jemen. Komisiu zaujíma frekvencia letov z týchto krajín a obsadenosť lietadiel. V ďalšej skupine 13 sledovaných krajín EK podľa Stana zaznamenala "zneužívanie" alebo využívanie letov na "vykorisťovanie migrantov". Úsilie EK vyvíjané na orgány týchto krajín má zabrániť niektorým ich občanom odísť do Bieloruska v nádeji, že sa nakoniec dostanú do EÚ. Tieto snahy sa týkajú štátov Kamerun, Kongo, Konžská demokratická republika, Egypt, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Irak, Gruzínsko, Guineu, Libanon, Pakistan, Tadžikistan a Turecko. Stano upozornil, že vládny režim Alexandra Lukašenka "láka" migrantov cez veľvyslanectvá a konzuláty, ponúka im víza a následne organizuje ich transport k vonkajším hraniciam EÚ. Podpredseda EK Margaritis Schinas oznámil, že v najbližších dňoch pocestuje do niekoľkých krajín pôvodu a tranzitu migrantov, aby ich upozornil na kroky Bieloruska. Rozhodli sa konať: Litovský parlament vyhlásil výnimočný stav na hranici s Bieloruskom Európska komisia v tejto súvislosti preveruje možnosť sankcií pre letecké spoločnosti zapojené do prepravy migrantov do Bieloruska. Poľský premiér Mateusz Morawiecki v utorok priamo obvinil Rusko, že stojí za migračnou krízou. Vyhlásil to po tom, ako si skupiny migrantov v pondelok vynútili vstup do Poľska.