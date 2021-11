Sarah potrebuje transplantáciu: Existuje jediný človek, ktorý by jej mohol pomôcť! Spustila pátranie

Robí, čo môže. 32-ročnej kaderníčke Sarah diagnostikovali aplastickú anémiu a urgentne potrebuje pre záchranu života transplantáciu kostnej drene. Narazila na veľký problém.

Ako uvádza portál Daily Mail, kaderníčka Sarah Langdale z anglického grófstva Warwickshire žije s ťažkou aplastickou anémiou, čo je stav, kedy kostná deň a kmeňové bunky neprodukujú dostatok krviniek. Do roku 2019 to zvládala iba s liekmi, avšak potom sa jej stav výrazne zhoršil. Sarah v súčasnosti potrebuje transfúziu krvi a krvných doštičiek každých 28 dní, pričom lekári hovoria, že naliehavo potrebuje transplantáciu kostnej drene. Urobiť tak treba ešte skôr, ako sa jej stav opäť zhorší.

Problémom je, že nikto z jej rodiny nie je vhodným darcom. Poslednou možnosťou je jej biologický otec, ktorého však nikdy nevidela. Sarah verí, že jej biologický otec má aj ďalšie deti, ktoré by jej mohli darovať kostnú dreň. „Je to veľmi ťažké a zdrvujúce. Bez transplantácie zomriem. O svojom otcovi neviem prakticky nič a spolieham sa na to, že niekto uvidí môj príbeh a príde s informáciami. Stále mám nádej,“ povedala Sarah.

Sarah ochorenie diagnostikovali, keď mala len 2 roky. Prvýkrát ju urgentne previezli do nemocnice v marci v roku 2019, kedy sa jej nechcela zastaviť menštruácia. Jej stav je tak vážny, že modriny jej okamžite sčernejú už pri malom náraze a počas menštruácie alebo z malej ranky veľmi silno krváca a nejde to zastaviť. Každých 28 dní dostáva tri jednotky krvi a užíva lieky na zastavenie menštruácie.

Sarah tiež trpí extrémnou únavou a búšením srdca a vysvetlila, že jej lieky spôsobujú bolesti hlavy, nevoľnosť, tlmia imunitný systém a ovplyvňujú pečeň a obličky. Jej mama Lorraine a sestra Sophie jej poskytli 50-percentnú zhodu kostnej drene, no ona dúfa v lepšie šance u svojho otca. Ak ho nenájde, Sarah bude potrebovať nový liek, ktorý by jej mohol poškodiť pečeň. Ak nezaberie ani to, použije kostnú dreň matky alebo sestry, avšak vtedy bude mať menšiu šancu na prežitie. „Som mladá, chcem ísť von a žiť svoj život, ale nemôžem,“ ukončila rozprávanie Sarah.