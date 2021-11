Slovenka Veronika je tak krásna, až jej to ľudia neveria: Šialené, ako im to musela dokázať

Za krásu sa trpí. Svoje o tom aj vie aj táto pôvabná blondínka, ktorá si od cudzích ľudí vypočula už všeličo. Rozhodla sa vyjsť s pravdou von.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Ako uvádza portál The Sun, krásna Slovenka Veronika Rajek (25) priznáva, že život pekného dievčaťa je v skutočnosti veľmi náročný a musí sa vysporiadať s problémami, ktoré by niektorým ani len nenapadli. Davy ľudí si myslia, že je tak krásna, až nie je pravda, že je skutočná. Veronika si musela dokonca niekoľkokrát vytvárať nový účet na Instagrame, pretože ľudia ju zablokovali v domnienke, že ide o „falošný profil“ nereálneho človeka. Jednoducho si mysleli, že je „príliš pekná na to, aby bola skutočná“. A to nie je všetko.

Bývalá finalistka Miss Slovensko 2016 je údajne šikanovaná za to, že podstúpila plastickú operáciu, čo podľa nej nie je pravda. „Samú seba nazývam mimozemšťanom, pretože ľudia neveria, že som skutočná. Myslia si, že som robot s umelou inteligenciou. Ľudia hovoria, že krásni ľudia to majú ľahké, ale ja to mám horšie, pretože mi to ľudia sťažujú,“ priznáva Veronika, ktorá žije vo Viedni.