Žena prišla od kaderníčky, v noci sa prebudila do hororu: Keď ju manžel zbadal v posteli, ostal na smrť vydesený!

Chcela byť ešte krajšia, šialene sa to zvrtlo!

Američanka Kelly Kruppner (26) má prirodzene ryšavé vlasy, no aj keď je to farba výnimočná, predsa sa jej zažiadalo zmeny. Ihneď to však trpko oľutovala.

Mladá žena zašla ku kaderníčke, aby jej prefarbila vlasy na hnedo. Z Kelly sa naozaj stala brunetka, no za veľmi veľkú cenu. Ako informuje britský denník Daily Mail, zákazníčka salónu zostala po farbení zhrozená. Dostala totiž alergickú reakciu na farbu a zmenila ju na nepoznanie. Dievčine opuchla celá hlava aj tvár a utrpela chemické popáleniny.

Keď odchádzala od kaderníčky, ešte bola spokojná a ani len netušila, čo bude nasledovať. V noci sa zobudila do hororu. Tak jej opuchla tvár, že jej manžel Brandon Sprague (24) ju takmer nespoznal. Úbohá žena nedokázala ani otvoriť oči. Vyľakaná Kelly okamžite vyhľadala lekára, ktorý jej povedal, že bolestivé chemické popáleniny sa budú liečiť aj celý jeden mesiac. Zároveň jej zakázali používať akýkoľvek šampón na vlasy, pretože by popálenú kožu ešte viac podráždil.

Kelly u kaderníčky paradoxne nepociťovala žiadne problémy a dokonca prešla aj úvodným alergickým testom. Neželaná reakcia sa dostavila až oneskorene. "Počas farbenia vlasov bolo všetko v poriadku, rovnako keď som odchádzala domov, som sa cítila dobre. Neskôr sa mi však na hlave objavili vyrážky, ktoré vyzerali akoby som sa spálila na slnku," priblížila. "Keď som sa prebudila uprostred noci, moja tvár bola celá opuchnutá a všade som mala vyrážky a pľuzgiere a chrasty. Môj manžel sa zobudil a keď ma uvidel, ostal v šoku, vyľakal sa," dodala Kelly, ktorú čakali ešte veľmi ťažké dni. Každý deň bola ešte viac opuchnutejšia a napokon už ani nedokázala otvoriť oči. &Nakoniec skončila na oddelení popálenín, kde zostali prekvapení aj samotní lekári, ktorí ju ratovali. Pacientke sa priznali, že ešte nikdy nevideli takúto alergickú reakciu na farbenie vlasov. Zároveň jej predpísali lieky a steroidové mastičky.

Kelly sa pomaly dostáva do normálu, no jedným si je istá. Po tomto nepríjemnom zážitku si už nikdy viac nezmení farbu svojich vlasov.