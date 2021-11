Mali by ľudia spať v posteli s domácimi miláčikmi? Veterinárka povedala, čo to s nimi robí

Ľudia sa často pýtajú, či by mali zdieľať posteľ s domácim miláčikom, keď chcú mať kvalitnejší spánok.

Než sa dostaneme k odpovedi na túto otázku, poďme sa na chvíľu zamyslieť nad opačným uhlom pohľadu: Je spanie s vami dobré pre vášho domáceho maznáčika? pýta sa spravodajský server CNN. "Páči sa mi, že túto otázku obraciame," povedala doktorka Dana Varble, hlavná veterinárna lekárka Severoamerickej veterinárnej komunity. "Všeobecne je pre zvieratá veľmi dobré, keď spia so svojimi ľuďmi," dodala. Domáce zvieratá, ktoré zdieľajú posteľ so svojim človekom, mávajú "vyššiu úroveň dôvery a pevnejšie puto s človekom, ktorý je v ich živote".

"Psy a mačky, ktoré majú užšiu väzbu so svojimi pánmi, získavajú ďalšie zdravotné výhody, vrátane zvýšeného množstva prospešných neurotransmiterov, ako je oxytocín a dopamín, teda takzvané hormóny šťastia," dodala. Prínos spania s ľuďmi v posteli sa vzťahuje prevažne len na psy a mačky – až na hŕstku výnimiek. "Mám klienta, ktorý má rozmaznávané a starostlivo upravované vietnamské prasiatko, ktoré je zvyknuté spať v nohách jeho postele," povedala Varble.

"Volá sa Norbert a má dokonca aj vlastný účet na instagrame," dodala. Zvierací pohľad na vec sme teda už vyriešili a teraz sa môžeme pozrieť na nás samotných – je pre nás dobré spať s domácim miláčikom? Odborníci tradične hovoria, že nie, pretože by náš spánok nemusel byť kvalitný. "Zvieratá sa môžu pohybovať, štekať a narúšať spánok. Spánok psov (a mačiek) nie je nepretržitý a nevyhnutne sa dvíhajú a chodia po posteli, šliapu po ľuďoch. Všetky tieto aktivity vedú k roztriešteniu spánku," povedal doktor Vsevolod Polotsky, riaditeľ výskumu spánku a profesor na katedre lekárstva na Univerzity Johnsa Hopkinsa.

"Tieto mikroprebudenia, ku ktorým môže dôjsť bez vášho vedomia, sú rušivé, pretože vás vytrhnú z hlbokého spánku," uviedla Kristen Knutson, docentka neurológie a preventívnej medicíny na Feinbergovej lekárskej fakulte Severozápadnej univerzity. "Sú spojené s uvoľňovaním stresového hormónu kortizolu, ktorý môže spánok ešte zhoršiť," dodala. To môže platiť pre mnohých z nás, ale nedávne štúdie ukázali, že domáce zvieratá v spálni by naopak mohli byť pre niektoré z iných prospešné. "Ľuďom s depresiou alebo úzkosťou môže prospievať, keď majú v posteli svojho domáceho maznáčika, pretože ten je pre nich veľkým vankúšom, veľkou dekou a môžu mať pocit, že to prítulné, maznavé, chlpaté stvorenie znižuje ich úzkosť," uviedol odborník na spánok doktor Raj Dasgupta z Juhokalifornskej univerzity.

Údaje zhromaždené v roku 2017 z Centra spánkovej medicíny Mayovej kliniky vo Phoenixe zistili, že viac ako polovica majiteľov domácich miláčikov, ktorí boli na klinike vyšetrení, dovoľuje svojmu zvieraťu spať v spálni - a podľa väčšiny z nich ich pes či mačka pri spaní nielenže neruší, ale dokonca sa im v ich prítomnosti spí lepšie. Zhruba 20 percent však uviedlo, že im ich chlpatí priatelia spánok narúšajú. Úspešné spoločné spanie s domácim miláčikom veľmi závisí od toho, ako hlboko vy aj váš maznáčik spíte, hovorí klinický psychológ a odborník na spánok Michael Breus.

"Psy obvykle vydržia spať celú noc, ale mačky môžu byť v noci dosť aktívne," uviedol Breus a dodal, že ďalším faktorom je, "ako veľmi sa obaja pohybujete, pretože pohyb zvieraťa môže človeka prebudiť a naopak". Avšak existujú domáce zvieratá, ktoré by ste rozhodne nemali brať so sebou do postele na spoločný spánok. "Pracujem s exotickými domácimi zvieratami a množstvo z nich má veľmi špecifické požiadavky na zdravie a bezpečnosť, vrátane toho, že by mali v určitú dobu byť vo svojej klietke, koterci či teráriu," dodala doktorka Varble. "Poznám veľa ľudí, ktorí majú veľmi blízko k svojim fretkam a morčatám. Ale kvôli svojmu aj ich zdraviu je potrebné dávať ich na noc do ich príbytku. Nie sú to zvieratá, ktoré by sme mali mať pri sebe v posteli," uzavrela.