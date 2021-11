Matka pripravuje svoju rodinu na apokalypsu: Drsná drezúra!

Chce byť pripravená úplne na všetko! Mama sa rozhodla zobrať budúcnosť do vlastných rúk a povedala si, že ak príde k najhoršiemu, ona a jej rodina bude pripravení čeliť akejkoľvek výzve. A to doslova.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Ako uvádza portál Mirror, 37-ročná mama Morgan Rogue sa už v roku 2010 začala pripravovať na potenciálnu zombie apokalypsu. Všetko sa to začalo v momente, keď si raz nevedela nabiť telefón počas krátkeho výpadku prúdu a uvedomila si, aký vážny problém by mala, keby boli natrvalo bez elektriny. Rozhodla sa na to pripraviť.

Okrem potenciálnej zombie apokalypsy si naštudovala všetky možné katastrofy, aby bola ona a jej rodina pripravená na všetky scenáre. V roku 2020 urobila Morgan ďalší krok a rozhodla sa presťahovať so svojou rodinou na vidiek na Aljašku, kde žijú bez siete a udržateľným spôsobom života. Ich odľahlý dom funguje vďaka kombinácii generátorov a solárnej energie. Rodina má malú zvieraciu farmu a pestuje zeleninu. Chcú si postaviť skleník, pivnicu a zabezpečiť si ešte viac zvierat a väčšie pole na pestovanie ovocia a zeleniny.

V súčasnosti má rodina dostatok sušených a konzervovaných potravín, ktoré by im vydržali šesť mesiacov, ak by sa dnes stala katastrofa. Morgan tiež hĺbi studňu s cieľom stať sa v priebehu nasledujúcich piatich rokov aspoň na 50 percent sebestačnými. Dúfa, že jej deti budú naďalej oceňovať hodnotu pripravenosti.