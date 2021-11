Tragédia, ktorú si vieme len ťažko predstaviť: V Nigeri uhoreli v škole zo slamy desiatky malých detí

"Máme teraz 26 mŕtvych a 13 ranených, z ktorých štyria sú zranení vážne," povedal guvernér. Obete sú podľa neho z prípravného ročníka navštevovaného deťmi vo veku piatich a šiestich rokov.

"Ten požiar zničil školu v Maradi a niekoľko detí uhorelo," povedal zástupca učiteľských odborov Issoufou Arzika.

Niger elementary school fire kills dozens of children between the ages of 7 and 13.



A fire fueled by high winds swept through an elementary school on the outskirts of #Niger’s capital, killing 20 children, hospital officials said Wednesday. pic.twitter.com/7ftCwZsctK