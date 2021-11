Nezaočkovaní lekári v Belgicku môžu mať čoskoro problém: Vakcína alebo výpoveď!

Odborníkom a zamestnancom pôsobiacim v belgickom zdravotníckom systéme, ktorí sa nezaočkujú proti ochoreniu COVID-19, od 1. apríla 2022 hrozí, že nebudú môcť vykonávať svoju prácu.

Uviedla to v pondelok tlačová agentúra Belga s odkazom na vyjadrenie federálneho ministra zdravotníctva Franka Vandenbroucka. Minister v pondelok pred poslancami federálneho parlamentu uviedol, že v tejto súvislosti už predložil na vláde návrh nového zákona.

Belga pripomenula, že vzhľadom na pokračovanie pandémie koronavírusu sa už niekoľko mesiacov v krajine vedú diskusie o povinnom očkovaní pracovníkov v zdravotníctve, pričom konzultačný výbor, ktorý vláde pripravuje súbor protipandemických opatrení, tento krok podporuje.

Očakáva sa, že o návrhu zákona sa bude hlasovať pred koncom tohto roka alebo začiatkom budúceho roka. Ak by takýto zákon vstúpil do platnosti, v praxi by to viedlo k strate akreditácie tých zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa odmietajú zaočkovať. Zoznam osôb, ktorých sa to týka, je dlhý: lekári, zdravotné sestry, záchranári, pracovníci v oblasti poskytovania prvej pomoci, lekárnici atď.

Okrem toho regióny budú musieť využiť svoje kompetencie a vyriešiť aj prípady nezaočkovaného nezdravotníckeho personálu pracujúceho v zdravotníckych zariadeniach, napríklad v oblasti logistiky, administratívy, služieb a podobne.