Chcela mať dokonale opálenú pokožku: Čistá hrôza, s akým odtieňom skončila budúca nevesta!

Na svadbe chcela zažiariť. To, ako katastrofálne dopadne jej rozhodnutie, však nečakala.

Ako informuje Daily Mail, 36-ročná Derrie Mathews z anglického Buckinghamshire mala len tri dni pred svadbou, keď sa rozhodla, že s jej „super bielou pokožkou“ treba niečo spraviť.na to, aby sa aj ona mohla pýšiť krásnou bronzovou farbou pokožky. Problém však nastal v momente, keď prirodzená ryšavka požiadala kozmetičku, aby ju sprejom nastriekala dvakrát. Keď sa tak stalo, budúca nevesta

Keď sa Derrie, ktorá je opatrovateľkou, zobudila deň po aplikácii spreju, jej koža bola tak neprirodzene tmavá, že svoju rodinu pobavila aj vystrašila zároveň. „Bola som zhrozená z toho, ako som vyzerala. Môj manžel sa nemohol prestať smiať a moja dcéra bola ako skamenená, že ma takto niekto uvidí,“ opísala momenty, keď ju jej najbližší uvideli prvý raz.

„Chystala som sa na svadbu a keďže som super bledý typ s pehami, spýtala som sa kozmetičky, či by mi sprej nemohla aplikovať dva razy,“ uviedla Derrie, ktorá už dnes vie, že to bol veľmi zlý nápad. „Keďže som vedela, že vyzerám naozaj smiešne, mužovi som nepovedala, aby sa prestal chichotať. Veď som si to zaslúžila,“ povedala a dokonca očakávala, že ju kvôli jej omylu kamaráti na svadbe „zožerú.“

Aj napriek tomu si dokázala Derrie na svojej skúsenosti nájsť aj niečo pozitívne. „Moje zuby vyzerajú tak biele. Nemôžem sa prestať usmievať a pozerať sa do zrkadla, ale potom vidím svoju tvár a pomyslím si: 'Ó bože'.“ Kto by si však myslel, že s opaľovaním pomocou tejto metódy skoncuje raz a navždy, je na omyle. „Vrátim sa tam, cítim sa totiž lepšie, keď som opálená. Je pekné mať trošku farby, aj keď nie až takto,“ dodala Derrie.