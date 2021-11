Ďalšie funkcie rozdané: Taliban vymenoval desiatky nových štátnych činiteľov

Afganské vládne hnutie Taliban vymenovalo v nedeľu desiatky svojich členov na posty nových guvernérov provincií a regionálnych policajných veliteľov.

Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters, podľa ktorej ide o prvé hromadné vymenovanie štátnych činiteľov od septembra, keď Taliban vytvoril novú afganskú vládu.

Podľa afganskej televízie Tolo News nových predstaviteľov do funkcie vymenoval formou dekrétu hlavný veliteľ radikálneho fundamentalistického hnutia Taliban mulla Hajbatulláh Áchúndzáda.

Celkovo bolo ustanovených 17 nových guvernérov provincií, 15 zastupujúcich guvernérov, desať provinčných veliteľov polície a jeden oblastný bezpečnostný činiteľ, uviedol hlavný hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid.

Novým guvernérom provincie Kábul sa stal Kárí Barijál a veliteľom miestnej polície Walí Chán Hamza. Jeho predchodca zahynul pri nedávnom teroristickom útoku na vojenskú v centre Kábulu, ku ktorému sa prihlásili džihádisti z tzv. Islamského štátu.

Od prevzatia moci Talibanom vzrástol v Afganistane počet útokov extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Pri októbrových bombových výbuchoch v mešitách v Kandaháre a Kundúze zahynuli desiatky ľudí. Podľa agentúry AFP to komplikuje snahy novej talibanskej vlády o upevnenie jej postavenia na medzinárodnej scéne. Zatiaľ nie je podľa pozorovateľov jasné, či Taliban dokáže eliminovať bezpečnostnú hrozbu, ktorú predstavuje afganská odnož IS.

Členovia Islamského štátu sú – rovnako ako talibovia – sunnitskí radikáli, ale obe skupiny majú medzi sebou dlhodobé mocenské a ideologické spory.

Talibovia sa usilujú o uznanie medzinárodného spoločenstva a zaistenie pokračovania zahraničnej pomoci, ktorá by zmiernila ekonomickú a potravinovú krízu v Afganistane a zabránila tak hroziacemu vypuknutiu humanitárnej katastrofy.