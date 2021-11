SpaceX nečakane odložila návrat astronautov: Do návratu sa budú musieť spoľahnúť na plienky

Spoločnosť SpaceX odložila návrat štyroch astronautov z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Dôvodom je silný vietor pri pobreží Floridy.

Astronauti zo Spojených štátov, Francúzska a Japonska, ktorí sú na stanici od jari, ju mali opustiť v nedeľu a ich kapsula mala pristáť v Mexickom zálive v pondelok ráno. Nárazy vetra tam však presahujú bezpečnostné limity, a preto SpaceX, zodpovedná za ich prepravu, odložila ich odchod na pondelkové popoludnie. Na Zem by sa po šesťmesačnej misii mali teda vrátiť v pondelok v noci.

Ich cesta späť bude trvať len osem hodín, čo je o polovicu menej ako predtým. Kapsula má však pokazenú toaletu a tak sa štvorica astronautov bude musieť spoľahnúť na plienky.

SpaceX stále ráta, že ďalšiu posádku vyšle na ISS najskôr v stredu v noci. Aj tento let odložili pre zlé počasie, ako aj pre bližšie nešpecifikovaný zdravotný problém astronauta. Problém by mal podľa predstaviteľov byť do štartu vyriešený.

SpaceX s americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA) minulý týždeň zmenili poradie štartu aj pristátia kapsule pre zhoršujúce sa počasie a blížiaci sa termín, kedy je potrebné ju poslať z ISS na Zem. Kapsule od SpaceX môžu na obežnej dráhe stráviť maximálne 210 dní, a tá na orbite je tam už takmer 200.