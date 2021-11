Mužovi zrušili let kvôli búrke: Z pohľadu na to, čo začal vystrájať, budete mať dosť!

Vzbura muža v Brazílii kvôli zrušenému letu sa stala virálnou. Let bol zrušený kvôli nepriaznivému počasiu, jeho to však vytočilo natoľko, že barikádami ohrozoval zamestnancov letiska, ktorí majú na starosti check-in. Pasažieri však v lietadle čakali 3 hodiny, potom čakali na ďalší let. Partnerke vytočeného muža došli plienky a mlieko pre ich dieťa. Prístup k batožine im však nebol umožnený. Pár sa dožadoval hotela, nič sa neudialo ani po 2 hodinách. Výsledkom bol krik a agresívne správanie.