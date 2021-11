Doktori spochybňovali obavy rodičov malého dievčatka: Teraz im nezostáva nič iné, len sa modliť!

S jej zdravím hrali ruskú ruletu. Doktori dievčatku diagnostikovali obyčajné prechladnutie, no to sa zrazu zmenilo na vážnu a vzácnu chorobu.

Ako píše portál The Sun, rodičia Danielle Willmott a Jafer Mammoo spozorovali, že s ich dvojročnou dcérkou Verity nie je niečo v poriadku. Keď sa jej stav stále len zhoršoval a mala ťažkosti zostať pri vedomí, okamžite utekali k detskému lekárovi. Ten po prehliadke usúdil, že dievčatko má angínu a napriek obrovským obavám rodičov jej dal iba obyčajné antibiotiká. „Stále sa k nám správali, akoby sme boli hysterickí rodičia,“ okomentoval prístup lekárov Jafer.

Keďže jej nepomohli ani tie, Verity vzali na pohotovosť, kde sa zase lekári zamerali na jej bedro a naznačili, že problém by mohol byť v zápale kĺbov. Zdravotný stav ich dcérky však postupne dospel do takého štádia, kedy vedela sotva používať ruky, preto Jafer tlačil na to, aby sa vykonali ďalšie testy a zistilo sa, či nejde o neurologický problém. „Mohli sme vidieť, ako je pre ňu chodenie čoraz náročnejšie. Začínala krívať a bola prakticky pripútaná na lôžko, keď sme sa vybrali k lekárovi tretíkrát,“ prezradil.

Doktori však rodičom aj pri ďalšej návšteve opätovne radili, aby jej dávali len tradičné domáce medicíny vrátane kuracieho vývaru či vitamínu C. Rodičia preto Verity zobrali do inej nemocnice, kde jej podľa ich slov zachránili život, keďže tam ich obavy brali konečne vážne. Nakoniec zistili, že dievčatko nemá žiadnu chrípku, ale akútnu diseminovanú encefalomyelitídu, teda vzácne zápalové ochorenie, ktoré postihuje mozog a miechu.

Na stanovenie tejto diagnózy je najlepšie spraviť magnetickú rezonanciu, presnejšie sken mozgu či chrbtice. „Jeden doktor súhlasil s tým, že potrebuje magnetickú rezonanciu, ale nebolo to povolené. Nie som odborník na medicínu, ale som si istý, že by tento stav diagnostikovali, keby spravili test,“ podotkol otec dievčatka, ktorý dodal, že v tom prípade by sa ich dcérke zdravie natoľko nezhoršilo a zachovala by si väčšiu pohyblivosť.

„Zaobchádzali s nami ako s iracionálnymi rodičmi, ale v mojich očiach tým, že diagnózu hádajú, hrajú so zdravím mojej dcéry a verejným zdravím ruskú ruletu. Prišli mi ako bezcitní, apatickí a odmietali naše obavy. Nechceli spraviť testy a rozhodli sa hádať, čo jej je,“ uviedol Jafer, ktorý s manželkou teraz netrpezlivo čaká na to, keď odhalia, aký dlhodobý vplyv bude mať toto zákerné ochorenie na ich dcérku.