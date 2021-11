Tragédia na festivale si vyžiadala osem mŕtvych a 300 zranených: Jennerky obchádzali mŕtvoly

Obrovská tragédia na festivale, ktorú nikto nečakal!

Na hudobnej akcii, známej pod názvom Astroworld, sa okrem ďalších desiatok tisíc návštevníkov zúčastnili aj Kylie Jenner (24) so svojou sestrou Kendall (26) a s dcérou Stormi (3). Traumu si odtiaľ odnesú zrejme všetci. Okrem 11 mladých ľudí, ktorým sa plánovaná zábava stala osudnou.

Návštevník tohtoročného hororového festivalu Astroworld prezradil denníku The Sun, že videl, ako Kylie a Kendall Jenner „prechádzali okolo tiel, keď ich eskortovali z akcie po tom, čo sa ukryli v súkromnej časti s bodygardmi“. Kendall a Kylie mali so sebou 6 svalnatých osobných strážcov. Zasvätenec z miesta tragédie pokračoval: „Sklonili hlavy a dávali pozor, aby im nikto nevidel do tváre. Robili všetko pre to, aby si ich nikto nevšimol, a boli zahalené, aby nikto nevidel ich reakciu. Mali masky a mikiny s kapucňou.“

Kylie však neskôr uviedla, že ona a Kendall nevedeli, že zomreli ľudia , kým sa tieto správy nedostali na verejnosť. Tehotná matka jedného dieťaťa vyjadrila „najhlbšiu sústrasť“ všetkým rodinám zúčastnených a „bude sa modliť za uzdravenie každého, koho to zasiahlo“.

Mala to byť zábava, prišla smrť

Na dvojdňovú akciu sa dostavil dav 50 000 ľudí. Krátko po deviatej večer, keď vystupoval raper Travis Scott, sa dav začal tlačiť k pódiu a ľudia prepadli panike. Tá sa stupňovala spolu s počtom zranení a zakrátko boli prítomní zdravotníci plne vyťažení. Na mieste ošetrili zhruba 300 ľudí, 23 návštevníkov skončilo v nemocnici. Z nich u 11 došlo k zastaveniu srdca.

Obete mali od 14 do 27 rokov, u jednej vek zatiaľ nebol potvrdený. Organizátori festival predčasne ukončili. Podľa ich vyjadrení sa problémy začali už pred začatím akcie, keď sa ľudia po prelomení brány začali predčasne dostávať do areálu a už tam vznikali zranenia. Podľa The New York Times ide o jednu z najväčších podobných tragédií v USA za ostatné roky.