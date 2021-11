V dave na festivale v Houstone zomreli mladí ľudia! Mrazivé detaily z miesta činu

Presnú príčinu ich smrti určí súdny lekár, uviedol podľa denníka The New York Times veliteľ miestnych hasičov Samuel Peňa. Polícia tiež preveruje tvrdenie, že jednému z členov ochranky niekto vpichol do krku injekciu, keď sa snažil zadržať návštevníka koncertu, píše server BBC News.

Muž údajne zacítil bodnutie. "Pri vyšetrení upadol do bezvedomia. Podali mu narcan (lekársky prípravok používaný proti predávkovaniu drogami)," opísal policajný šéf Troy Finner, podľa ktorého sa zdravotníkom podarilo člena ochranky oživiť a zároveň si uňho všimli vpich, ktorý sa podobá rane po aplikácii injekcie.

Polícia sa pri vyšetrovaní tragédie na festivale zameria na dve veci – čo spôsobilo samotnú tlačenicu a tiež, čo zabránilo ľuďom, aby z miesta mohli uniknúť. Vyšetrovatelia preskúmajú aj video z miesta nešťastia, uviedla stanica CNN na svojom webe.

Tlačenica vypukla v čase vystúpenia rappera Travisa Scotta. Dav sa začal tlačiť k pódiu a ľudia prepadli panike. Tá sa stupňovala súbežne s rastúcim počtom zranených a ich množstvo zahltilo zdravotníkov na mieste, opisuje BBC News. Tí ošetrili v "poľnej nemocnici" na mieste vyše 300 ľudí s pomliaždeninami alebo reznými ranami. V nemocniciach skončilo 23 ľudí, pričom u 11 z nich došlo k zástave srdca, priblížil Peňa.

Obete mali podľa starostu Houstona Sylvestera Turnera od 14 do 27 rokov, pričom vek jedného zo zomrelých zatiaľ úrady nemohli potvrdiť.

Koncert bol súčasťou dvojdňového hudobného festivalu Astroworld, ktorý sa začal v piatok. V tom čase sa ho podľa médií zúčastnilo viac ako 50-tisíc ľudí. Usporiadatelia po tragédii uviedli, že spolupracujú s úradmi a ďalšie predstavenia zrušili. Problémy na festivale začali už niekoľko hodín pred zahájením, kedy prišlo k bránam veľké množstvo ľudí a niektorí sa snažili dostať dovnútra predčasne. Nastal chaos, ľudia prelomili brány a už vtedy bolo na mieste niekoľko zranených.

As we were arriving to the Astroworld Festival at NRG Park right at 2:00, a stampede burst through the gates. Hundreds of people destroyed the VIP security entrance, bypassing the checkpoint. People were trampled. Some were detained.



