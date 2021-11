Peniaze Elona Muska sú v rukách fanúšikov: Šialené, v čom majú za neho rozhodnúť

"V poslednej dobe sa veľa hovorí o tom, že nerealizované zisky sú prostriedkom na vyhýbanie sa daniam, takže navrhujem predaj desiatich percent svojich akcií Tesly. Podporujete to?" napísal Musk na svojom twitterovom účte. K príspevku pripojil hlasovací mechanizmus, ktorý umožňuje používateľom vybrať z možností "áno" a "nie". Uviedol tiež, že sa bude výsledkom hlasovania riadiť.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?