Svojmu chlapovi dovolí sex s inými ženami: Prezradila dôvod, toto by vám nenapadlo!

Pre väčšinu z nás je podvádzanie vo vzťahu neprijateľné. Táto dvojica si však pravidlá nastavila úplne inak, pozrite, čo žena toleruje svojmu chlapovi.

Ako uvádza portál The Sun, 25-ročná Amy Pondová sa zaregistrovala na sociálnej sieti TikTok, aby ľuďom poodhalila kúsok zo svojho súkromia. Mnohí len neveriacky krútia hlavami. Amy povzbudzuje svojho partnera, aby mal sex s inými ženami. Dokonca mu urobila profil na Tinderi, aby mu trošku pomohla s hľadaním potenciálnych mileniek. Zistíte dôvod, budete v šoku.

Amy odhalila, že ju to v skutočnosti vzrušuje, pretože si užíva pocit žiarlivosti a ponižovania. Táto zvláštna túžba je v online komunitách čoraz populárnejšia. „Nahnevá ma, že si užíva s inou osobou. Je pre mňa naozaj ťažké vysvetliť, prečo sa mi to páči. Vzrušuje ma žiarlivosť a ponižovanie. Je to v podstate ako ponižujúca vec a počuť, že je lepšia ako ja a že sa pri tom cítila lepšie ako ja a je lepšia ako ja v posteli, to je väčšinou ten zlom, ktorý sa mi páči,“ vysvetľuje Amy.

Zároveň dodala, že niektoré ženy sa na svojho partnera rady pozerajú pri sexe s inou ženou, avšak ona to vidieť nechce, stačí jej o tom počuť. „Chcem sa len vrátiť domov a počuť: Oh, hádaj, ktorú som dnes urobil. A chcem počuť, ako sa cítila a o či bola lepšia ako ja,“ dodala.

Mnohí rýchlo označili toto správanie za podvádzanie, ale Amy vysvetlila, že to je niečo úplne iné. „Podvádzanie zahŕňa činy nečestnosti alebo nevery s cieľom získať výhodu. V žiadnom prípade mi nie je nečestný alebo neverný, viem o všetkom, čo robí, s kým to robí a kde to bude robiť. Dokonca sa niekedy pozerám alebo sa niekedy zapojím,“ priznala.

Jej sledovatelia ju okamžite zahrnuli otázkami. Pýtali sa jej, ako mu také niečo navrhla a ako jej partner reagoval. „Nepamätám si presne, ako som mu to povedala, ale pamätám si jeho reakciu. Najskôr si myslel, že je to pasca. Povzbudzovala som ho, aby to robil s inými dievčatami. Dokonca som mu urobila profil na Tinderi,“ prezradila Amy a dodala, že „úprimní ľudia sa potrebuje niekedy len zrelaxovať“.

Ďalších sledovateľov zaujímalo, či má aj ona rovnakú „výhodu“ ako jej partner. „Nie je to tak, že mi to nie je dovolené, len netúžim spať s inými ľuďmi. Nechcem nikoho iného. Mám radosť z toho, že on spí s inými. „Keby ťa miloval, dobrovoľne by neobšťastňoval iné ženy“, na čo Amy povedala: „Miluje ma, a preto to robí. Požiadala som ho o to a bol ochotný to vyskúšať, pretože ma miluje a náhodou si to užíva aj on“. Čo si o ich vzťahu myslíte vy?