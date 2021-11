Smrť Izabely († 30), ktorej odmietli vykonať interrupciu, pobúril Poľsko: Ľudia vyšli do ulíc

Tisíce ľudí v sobotu vyšli do ulíc Varšavy a ďalších poľských miest na protest proti prísnym protipotratovým zákonom po tom, čo nedávna smrť tehotnej ženy obnovila verejnú debatu o interrupciách v krajine. Informovala o tom agentúra Reuters.

Tridsaťročná Izabela podľa médií zomrela po tom, čo jej lekári odmietli vykonať interrupciu. K jej úmrtiu prispel podľa kritikov nález ústavného súdu z vlaňajšieho októbra, ktorý prakticky postavil interrupcie v Poľsku mimo zákona.

Ľudia so sviečkami v rukách as transparentmi hlásajúcimi "už žiadna ďalšia (mŕtva žena)" prešli v sobotu podľa organizátorov desiatkami poľských miest, vrátane juhopoľského mesta Pszczyna, kde zosnulá žila. Rodina Izabely uviedla, že žena podľahla v 22. týždni tehotenstva septickému šoku. Vyšetrenia už predtým zistili vážne poškodenie plodu, lekári ale údajne v súlade so zákonom čakali, kým srdce plodu prestane biť.

Po odumretí plodu sa rozhodli pre cisársky rez, srdce pacientky sa ale cestou na operačnú sálu tiež zastavilo a ona napriek snahám lekárov o oživenie zomrela, uviedla advokátka Jolanta Budzowská, ktorá právne zastupuje rodinu zosnulých.

Až do nálezu ústavného súdu, ktorému dominujú sudcovia dosadení vládnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS), boli v Poľsku prípustné potraty v troch prípadoch: keď tehotenstvo bolo dôsledkom znásilnenia či incestu, keď ohrozovalo život matky, a keď lekári zistili ťažké, nezvratné a nevyliečiteľné poškodenie plodu. Z tohto posledného dôvodu bolo legálnych interrupcií najviac, skoro 1000 ročne. Podľa ústavného súdu ale práve toto ustanovenie odporovalo poľskej ústave, teda faktu, že žena musí porodiť aj ťažko poškodené dieťa.

"Jej srdce tiež bilo," stálo na transparentoch niektorých účastníkov sobotnej demonštrácie. Vo Varšave sa do demonštrácie zapojil aj bývalý poľský premiér a predseda Európskej rady Donald Tusk, ktorý teraz stojí na čele najsilnejšej opozičnej strany v krajine. Demonštranti sa zhromaždili pred budovou ústavného súdu a následne sa vydali k ministerstvu zdravotníctva.

"Protipotratové zákony zabíjajú Poľky. Je to kruté, desivé," povedala televízii TVN24 jedna zo žien, ktoré prišli na protestnú akciu do mesta Pszczyna.

Spravodajský server Onet.pl v sobotu zverejnil rozhovor s manželom inej ženy, ktorá podľa neho zomrela v júni za podobných okolností. Vláda tvrdí, že za Izabelinu smrť rozhodnutie súdu vinu nenesie a že išlo skôr o chybu lekárov.