12-ročné dievča silno bolelo brucho: Lekári boli v šoku! Hrozivé pozadie jej príbehu

Prešla si peklom! Len 12-ročné dievča skončilo urgentne v nemocnici so silnou bolesťou brucha. Keď ju lekári začali vyšetrovať, hneď im bolo jasné, čo sa deje.

Ako uvádza portál The Sun, mladé dievča malo len 11 rokov, keď ju v ich „nefunkčnej“ rodine vo Walese znásilnil jej len 14-ročný brat. Na súde odznelo, že súrodenci vyrastali v rodine s „nejasnými sexuálnymi hranicami“ a boli obklopení kultúrou „tajomstva a klamstiev“, ktorú vytvárali ich rodičia. Dievča počas styku s jej bratom otehotnelo.

Po 9 mesiacoch od hrozivého momentu sa 12-ročné dievča zobudilo v skorých ranných so silnými bolesťami v bruchu, a tak išli do nemocnice. O niekoľko hodín neskôr porodila bábätko svojmu staršiemu bratovi.

Pôrodná asistentka sa jej pýtala, či už predtým mala sex, na čo jej mladé dievča povedalo, že o tom nevie. Následne sa jej opýtala, či s pohlavným stykom súhlasila a ona tvrdila, že asi áno, ale nie je si tým istá. Prokurátor uviedol, že nie je jasné, či si dievča uvedomovalo, že je tehotné.

Polícia po pôrode vypočula jej tínedžerského brata, ktorý priznal, že pri jednej príležitosti mal sex so svojou sestrou. Policajtom povedal, že so svojou sestrou súrodenecky „zápasil“ dole na prízemí, zatiaľ čo ich rodičia boli vonku. Nakoniec išli hore na posteľ, aby v tom pokračovali, pretože to bolo pohodlnejšie. Bozkávali sa a následne si vyzliekli oblečenie a začali mať sex. Teraz, vo veku 16 rokov, sa tínedžerský otec priznal k dvom znásilneniam.

12-ročné dievča po pôrode srdcervúco povedalo, že túži žiť normálny život primeraný jej veku a chce, aby jej dieťatko malo ten najlepší život. Dievčina sa podľa jej slov už domov vrátiť nechce. Na súde odznelo, že je jasné, že obaja boli vystavení „nefunkčnej, zanedbanej a potenciálne zneužívajúcej výchove“. Advokát povedal, že chlapec bol bežne vystavovaný pornografii v domácnosti od svojich 10 rokov. „Deti sú produktom ich výchovy a prostredia, ktorému sú vystavené,“ povedal.

Tínedžer má výčitky svedomia a dobre reaguje na pozitívny vplyv pestúnov, s ktorými teraz žije. Jeho obhajca pred súdom povedal, že „väzbou sa dosiahne málo, ale bude stáť veľa“ a žiada, aby nebol stíhaný väzobne. Sudca rozhodol, že tínedžer bude registrovaným sexuálnym delikventom po dobu 30 mesiacov a obaja súrodenci budú musieť podstúpiť sedenia s odborníkmi.