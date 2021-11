Kam povedú pápežove kroky v decembri? Svojou prítomnosťou poctí tieto krajiny

Pápež František navštívi budúci mesiac Cyprus a Grécko, kde zavíta aj na ostrov Lesbos, ktorý je pre mnohých migrantov vstupnou bránou do Európy.

V piatok to oznámil Vatikán, informovala agentúra AFP. Najvyšší pontifex "pocestuje na Cyprus, kde bude od 2. do 4. decembra a navštívi tam mesto Nikózia, a od 4. do 6. decembra bude v Grécku. Tam navštívi Atény a ostrov Lesbos," uviedol hovorca Vatikánu Matteo Bruni.

Táto cesta nasleduje po tom, ako 84-ročný pápež v septembri navštívil Slovensko a Maďarsko. Návšteva sa pritom skutoční iba päť mesiacov po pápežovej operácii, pri ktorej mu lekári v júli odobrali časť hrubého čreva.

František, ktorý je pôvodom z Argentíny, od svojho nástupu do úradu v roku 2013 uskutočnil množstvo zahraničných ciest. Počas nich nadväzoval vzťah s inými náboženstvami a kládol dôraz na problémy, ktoré vníma ako kľúčové – napríklad migráciu.

Práve tejto problematiky sa týkala aj jeho vôbec prvá oficiálna cesta, v júli 2013 na taliansku Lampedusu. Tento ostrov je záchytným bodom pre mnohým migrantov prichádzajúcich z Afriky cez Stredozemné more do Európy. Počas návštevy kritizoval "globalizáciu ľahostajnosti" k migrantom.

V apríli 2016 v čase, keď v Európe vrcholila migrantská kríza, zase František zavítal na grécky ostrov Lesbos, kde navštívil najväčší európsky utečenecký tábor Moria, ktorý vlani zničil požiar. Po tejto návšteve pápež z tábora vzal tri sýrske rodiny, ktoré s ním odleteli do Vatikánu. Tento krok pápež označil za humanitárne gesto.