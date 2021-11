Ashlyn sa stala hitom internetu vďaka jedinému videu: Zbadáte, čo má na chrbte, chytíte sa za hlavu

Neuvážené rozhodnutie! Aj tak by sa dalo nazvať to, čo spravila Ashlyn, ktorá svoj čin po týždni rýchlo oľutovala. Alebo nie?

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

21-ročná Ashlyn Grace sa stala doslova hitom internetu, keď na sociálnu sieť TikTok zavesila video, kde odhalila svoje tetovanie.Z ozdoby sa tak razom stala nepríjemná pripomienka skrachovaného vzťahu.

Ashlyn nahrala video, v ktorom nedočkavým sledovateľom ukázala svoj chrbát. Ten odhalil meno „Alexander“ napísané veľkými písmenami po celej dĺžke chrbta. Dievčine, ktorej video si na TikToku pozrelo viac ako 6,7 milióna ľudí, začali múdre hlavy radiť, ako sa má tetovania zbaviť. Ona však prekvapila svojim vyhlásením, že svoj krok neľutuje a tetovanie sa jej aj takmer po roku páči.

„Dievča, toto je najväčšie tetovanie mena, aké som kedy videl,“ napísal jeden komentujúci, pričom v šoku nebol sám. „Nie, vážne, prečo si to spravila?,“ pýtal sa druhý a tretí to zaklincoval: „Môžeš ho poprosiť, či ťa nevezme ako priateľku späť.“

Ďalší však chceli skutočne poradiť, a preto prišli s nápadmi, ako tetovanie vylepšiť. Medzi navrhovanými doplnkami, ktoré by si k slovu Alexander mala nechať dopísať boli: Graham Bell (Alexander Graham Bell), Hamilton (Alexander Hamilton) či the Great (Alexander Veľký). Iní navrhli, aby si kúpila psa a dala mu meno Alexander, alebo aby odteraz začala randiť len s mužmi s takýmto menom. „Takmer rok a stále to neľutujem. Ani po 11 mesiacoch nemám túžbu hľadať tatéra, ktorý by mi to prekryl,“ odbila ich Ashlyn.