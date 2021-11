Vo Francúzsku tragicky zomreli traja migranti: Do jedného z nich narazil vlak

Pri nešťastiach vo francúzskom prístavnom meste Calais zomreli traja migranti. Jeden zomrel po tom, čo vo štvrtok do skupiny bežcov narazil regionálny vlak.

Ďalší traja migranti boli pri zranení, informovala dnes agentúra DPA. Podľa rozhlasovej stanice France bleu sa vo štvrtok večer na koľajniciach zdržiavalo dokopy okolo 50 migrantov.

Regionálny vlak z Dunkerku vo štvrtok zrazil skupinu migrantov. Rušňovodiča, ktorý utrpel šok, sa ujali hasiči. Prevádzkovateľ železníc SNCF večer potvrdil nehodu, kvôli ktorej bola prerušená prevádzka v oboch smeroch. Obnovená má byť v piatok ráno.

Okrem toho boli vo štvrtok jeden mŕtvy a dva podchladení utečenci nájdení na pláži južne od mesta vedľa malého člna. Od utorkového večera bolo podľa francúzskych úradov z Lamanšského prielivu zachránených viac ako 400 ľudí. Jeden z nich bol na pevnine vyhlásený za mŕtveho.

V Calais sa zdržujú stovky migrantov, ktorí sa chcú cez Lamanšský prieliv dostať do Británie. Len od začiatku roka do konca augusta bolo v prieplave zachránených na 16.000 migrantov, čo je výrazne viac ako v minulých rokoch. Podobne veľkému počtu migrantov sa podarilo do Británie dostať, uviedla DPA.