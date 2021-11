Matka nedojčí svoje deti, ale snúbenca! Šokujúci dôvod

Pár zo Škótska sa priznal k nezvyčajnej záľube.

Ako informuje portál New York Post, žena menom Lana Michaels má doma dve deti vo veku 11 a 7 rokov, ale ani jedno z nich už dávno nedojčí. Túto aktivitu si namiesto toho užíva dvakrát týždenne s priateľom Shawnom, pričom tvrdí, že sa preto cíti viac žensky a sexy. „Dojčila som svoje deti a naozaj mi chýbalo dojčenie a ten pocit,“ priznala Lana, ktorá považuje tento zážitok za vysoko erotický.

Odvážny nápad navrhol Shawn asi pred 18-timi mesiacmi hneď po tom, čo sa kontroverzná dvojica zasnúbila spolu s ďalším párom. „Máme otvorený vzťah a obaja radi skúšame nové veci. Sal som z inej ženy, keď som zrazu začal cítiť v ústach mlieko. To vzplanulo sexuálnu predstavu o materskom mlieku spojenom so sexom a odtiaľ to prišlo,“ prezradil Shawn.

Lana sa toho okamžite chytila a rozhodla sa na internete nájsť spôsob, ako by si mohla obnoviť do pŕs prísun mlieka bez nutnosti otehotnenia. Nakoniec našla podľa jej slov určitý bylinný doplnok, ktorý jej skutočne pomohol a obom naplnil ich sexuálnu túžbu.

„Po troch dňoch užívania doplnku som mala v prsníku kvapku mlieka a Shawn začal sať, aby mlieko tieklo, informovala Lana, ktorá sa pochválila aj tým, že sa jej vďaka tomu dokonca zväčšili prsia. „Nemyslíme si, že je to divné a je nám jedno, ak to nie je normálne,“ uzavrela.