V správnom čase na správnom mieste: Mužovi zachránila život novonarodená dcérka!

Jeho dcérka sa vypýtala na svet o dosť skôr, jemu to pravdepodobne zachránilo život.

Ako uvádza portál People, otec menom Jonathan Cedillo z Kalifornie utrpel pár mesiacov dozadu na jednom z tréningov zranenie ramena. Bolesti sa po čase zbavil, no v plnej sile sa mu opäť vrátila presne v čase, kedy sa nachádzal v nemocnici. Tam bol práve kvôli narodeniu dcérky Juliette, ktorá sa na svet vypýtala o celý mesiac skôr. Do nemocnice prišiel opätovne tri dni po jej narodení, aby ju vyzdvihol spolu so snúbenicou Vanessou Sandoval, ale z ničoho nič začal cítiť nezvládnuteľnú bolesť, ktorá mu vystreľovala do ramena.

Nedokázal zostať stáť na nohách, preto si musel okamžite ľahnúť na prístelku v izbe jeho snúbenice. „Nakrátko stratil vedomie a Vanessina zdravotná sestra Brittney vedela, že niečo nie je v poriadku,“ informovala nemocnica. Vedomie stratil potom ešte niekoľkokrát, plytko dýchal a dokonca na chvíľu prestal dýchať aj úplne. Po viacerých vyšetreniach lekári zistili, že Jonathan prekonal srdcový infarkt a mal 100-percentnú blokádu prednej ľavej zostupnej tepny. Otec chcel pohlavie dieťaťa odhaliť netradične: Teraz ho rieši polícia

„Keby Jonathan nebol v nemocnici, keď sa to stalo, mal by trvalé poškodenie srdcia alebo ešte horšie. Pravdepodobne by zomrel v dome, možno sám alebo ešte v tú noc,“ uviedla nemocnica. Lekári mu nakoniec zablokovanú tepnu urýchlene vyčistili a zaviedli stent. Keďže Jonathan netušil, že ide o príznak závažného srdcového infarktu, teraz vďačí za záchranu života práve svojej čerstvo narodenej dcérke.

„Juliette ma zachránila a ja budem jej strážcom tak dlho, ako budem môcť,“ povedal Jonathan. „Narodila sa o mesiac skôr. Bolo to ako ‚Musím odtiaľto odísť, aby som mohla zachrániť svojho otca,'“ dodal hrdý otecko, ktorý sa teraz so svojou snúbenicou môže v zdraví tešiť z ich nového prírastku.