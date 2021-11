Tím šéfky Európskej komisie obhajuje jej 19-minútový let: Prečo šla z Viedne do Bratislavy lietadlom?

Tím predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej vo štvrtok obhajoval jej rozhodnutie absolvovať let súkromným lietadlom medzi Viedňou a Bratislavou, ktorý trval len 19 minút.

Podľa hovorcu EK Erica Mamera išlo o najefektívnejší spôsob dopravy vzhľadom na vtedajší "nabitý" program šéfky eurokomisie. Informovala o tom agentúra DPA.

Von der Leyenová v posledných dňoch čelí vlne mediálnej kritiky po tom, ako britský denník The Telegraph odhalil, že šéfka EK pri svojich 34 oficiálnych cestách mimo Bruselu použila až 18-krát súkromné lietadlo. Robila tak aj pri presunoch na relatívne krátke vzdialenosti, napríklad medzi Viedňou a Bratislavou.

Hovorca EK Eric Mamer vo štvrtok spresnil, že 50-kilometrová letecká trasa medzi Viedňou a Bratislavou bola súčasťou dvojdňovej pracovnej cesty Von der Leyenovej, ktorá zahŕňala návštevy piatich krajín EÚ.

Šéfka exekutívy EÚ v pondelok 21. júna ráno priletela do Viedne, kde počas stretnutia s najvyššími predstaviteľmi Rakúska oznámila schválenie tamojšieho národného plánu obnovy. O niekoľko hodín na to, taktiež s oznamom o schválení plánu obnovy, priletela do Bratislavy, odkiaľ sa po stretnutí s premiérom, prezidentkou a šéfom parlamentu letecky premiestnila do lotyšskej metropoly.

Mammer v stanovisku pre médiá upozornil, že Von der Leyenová vtedy nemohla cestovať z Viedne do Bratislavy autom. Bolo by to totiž časovo náročnejšie a pritom už vo večerných hodinách toho dňa mala naplánované stretnutie v Rige. Šéf Asociácie európskych daňových poplatníkov Michael Jaeger pre nemecký denník Bild uviedol, že Von der Leyenovej júnový let do Bratislavy bol veľmi drahým "ekologickým hriechom", ktorý šéfku EK pripravil o časť dôveryhodnosti.

Európska komisia od vedením Ursuly von der Leyenovej urobila z boja proti klimatickým zmenám jednu zo svojich kľúčových priorít. Predsedníčka EK to zdôraznila aj začiatkom tohto týždňa pri otvorení klimatickej konferencie COP26 v Glasgowe.