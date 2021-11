Nezaočkovaní Rakúšania si už pomaly ani neškrtnú: Vláda pre nich zatvára viaceré prevádzky

Viedeň sprísňuje protikoronavírusové opatrenia - ľudia, ktorí nie sú očkovaní proti covidu-19, nebudú smieť do reštaurácií, kaviarní, ku kaderníkom alebo na akcie, na ktorých sa zúčastňuje viac ako 25 osôb.

Od konca budúceho týždňa budú môcť tieto miesta v rakúskej metropole navštevovať iba ľudia s potvrdením o očkovaní alebo o prekonaní choroby, napísal server The Local, podľa ktorého k podobnému kroku pristupuje aj spolková krajina Horné Rakúsko. Negatívny test na koronavírus už stačiť nebude.

Primátor hlavného mesta Michael Ludwig vo štvrtok uviedol, že prísnejšie karanténne opatrenia začnú platiť na konci budúceho týždňa, konkrétny dátum neoznámil. V nočných podnikoch a kluboch už toto pravidlo platí, poznamenal spravodajský server. "Je pre mňa dôležité, aby sme urobili rozhodnutie skôr, ako budú zaplnené jednotky intenzívnej starostlivosti," zdôvodnil sprísnenie reštrikcií sociálnodemokratický viedenský primátor.

V Hornom Rakúsku potom od pondelka budú môcť ľudia okrem iného do reštaurácií, hotelov, ku kaderníkom, do salónov krásy, do divadiel či kín ale aj do nemocníc len, ak sa preukážu dokladom o očkovaní, uzdravení z covidu-19 alebo negatívnym PCR testom. To isté bude platiť pre akcie nad 25 osôb.

Epidemická situácia sa v Rakúsku v poslednej dobe zhoršuje, krajina oznámila 8594 nových prípadov za posledný deň, čo je oproti predošlému dňu nárast o 32 percent a blíži sa to rekordnej dennej bilancii z minulého novembra, kedy testy preukázali vírus u viac ako 9000. ľudí.

Rakúska vláda už skôr predstavila plán, ktorý na národnej úrovni počíta s lockdownom pre neočkovaných, pokiaľ pacienti s covidom-19 zaplnia určité kapacity lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Ak obsadia 500 lôžok, neočkovaní (okrem tých, čo covid-19 prekonali) nebudú smieť do reštaurácií, barov a podobných zariadení. Pri obsadení 600 lôžok, budú môcť neočkovaní ľudia opúšťať svoje domovy iba zo špecifických dôvodov, opísal už skôr server Deutsche Welle. V súčasnej dobe je pacientov s covidom-19 obsadených 352 lôžok a denne ich podľa agentúry Reuters pribúda viac ako desať.

V Rakúsku je proti covidu-19 plne očkovaných zhruba 64 percent obyvateľov, poznamenal Reuters, podľa ktorého táto zaočkovanosť zodpovedá priemeru Európskej únie, ale zároveň patrí k najnižším v západnej Európe. Mnoho Rakúšanov je skeptických voči vakcínam, čo je postoj, ktorý podporuje krajne pravicová parlamentná Slobodná strana Rakúska (FPÖ).