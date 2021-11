Pátrači sú krok od nálezu najvzácnejšieho pokladu sveta: Jeho hodnota je astronomická!

Poklad, ktorý sa pokúšalo vypátrať viac ako 100 profesionálnych hľadačov z celého sveta, je na dosah.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako píše portál New York Post, skupina pozostávajúca z dvanástich pátračov pracuje šesť hodín denne sedem dní v týždni len preto, aby sa im podarilo to, čo nikomu inému na svete. Profesionálni hľadači z Ruska, Austrálie, USA, Švédska, Nórska, Nemecka a Holandska sú teraz len malý kúsok od toho, aby objavili vzácny Lemminkainenov poklad. Najcennejší úlovok, aký sa kedy našiel, by mal mať hodnotu 20 miliárd dolárov (viac ako 17 miliárd eur). Pozostávať by mal zo zlata, šperkov a artefaktov ešte z roku 1987.

Predpokladá sa, že tento poklad obsahuje konkrétne 50-tisíc drahokamov vrátane rubínov, zafírov, smaragdov a diamantov, ďalej aj tisíc artefaktov z dávnej minulosti a množstvo sôch z 18-karátového zlata v životnej veľkosti. „V tábore sa teraz hovorí, že sme na pokraji veľkého prelomu, ktorým by v skutočnosti mohlo byť objavenie najväčšieho a najcennejšieho pokladu na svete,“ uviedol Carl Borgen, popredný svetový odborník na Lemminkainenov poklad.

Jeho existencia bola potvrdená ešte v roku 1984, kedy Ior Bock tvrdil, že jeho rodina bola priamymi potomkami Lemminkäinena a jeho komora bola v 10. storočí zapečatená kamennými doskami, aby tento poklad ochránili pred útočníkmi. Bocka neskôr v roku 2010 zavraždili jeho bývalí asistenti, ale hľadanie pokladu pokračovalo aj po jeho smrti.