Skokový nárast infekcií, európske krajiny hlásia rekordné prírastky: Desivá prognóza WHO

Rekordné prírastky hlásia viaceré európske krajiny. V Česku sa preto očakávalo sprísnenie opatrení, odchádzajúca vláda si však trúfla len na kozmetické úpravy.

V Poľsku zaznamenali za jeden deň vyše 15-tisíc nových prípadov koronavírusu. Je to najviac od 17. apríla a zároveň 83-percentný nárast oproti situácii spred týždňa. V stredu zomrelo u našich severných susedov 250 pacientov, čo je dvakrát viac ako v utorok. Rekordné prírastky hlásia aj Slovinsko a Chorvátsko. V Slovinsku napríklad dosiahla pozitivita testov až 44 percent, čo je takmer každý druhý.

V Nemecku zaznamenali za 24 hodín až 34-tisíc nových infekcií, čo je najviac od začiatku pandémie. Minister zdravotníctva Jens Spahn varoval pred opätovným preťažením nemocníc a za to, že Nemecko zasiahla štvrtá vlna plnou silou, viní nízku zaočkovanosť. Tá je pritom v Nemecku na úrovni 67 percent, výrazne vyššia ako na Slovensku. Svetová zdravotnícka organizácia WHO varuje, že do konca roka môže v Európe zomrieť na covid až pol milióna ľudí.

V Česku zistili za jeden deň 9 460 prípadov, čo je nárast o dve tretiny oproti minulému týždňu, keď ich za deň zistili 3 614. Včera preto v Česku zasadal vládny tím, ktorý mal priniesť sprísnenie opatrení. V skutočnosti ide však skôr o kozmetické opatrenia – na hromadných akciách nad tisíc osôb sa budú uznávať už len PCR testy a nie tie antigénové.

Covid pasy by mali byť na lyžovačkách povinné v hoteloch, reštauráciách a pri nákupe ski pasov. V lanovkách a v radoch na ne budú potrebné respirátory. Minister zdravotníctva Adam Vojtěch zároveň na tlačovke vyzval zamestnávateľov, aby preferovali prácu z domu v prípadoch, keď je to čo i len trochu možné.