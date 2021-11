Deduška (97) po mŕtvici nechali na pohotovosti čakať 9 hodín: Totálne zúfalstvo

Louise Richardson (59) 2. októbra ako každý deň posledné roky navštívila svojho otca Bernarda Shawa v domove pre seniorov v britskom Blackpoole.

97-ročný pán už takmer nevidí a nepočuje, potrebuje preto každodennú pomoc. V ten deň nebol vo svojej koži, tak ho Louise uložila na spánok. Keď sa po dvoch hodinách prebral, nedokázal rozprávať a žena si uvedomila, že jej otec prekonal mŕtvicu.

Opatrovateľky jej poradili, nech nevolá záchranku, lebo sa na ňu dlho čaká, ale kontaktuje núdzovú linku 111. ,,Trvalo dve hodiny a 20 minút, kým som dostala odpoveď, čo mám robiť. Chápem, že sú vyťažení, ale je to predsa pohotovostná linka,“ sťažuje sa Louise.

Doktor na linke nakoniec žene poradil, nech otca privedie na pohotovosť, bola však sobotná noc, ktorá býva rušná na úrazy. Odporučil preto Louise, nech s otcom príde v nedeľu ráno. Tak sa aj stalo, ženu so starým pánom tam však čakala nočná mora – na chodbe strávili dlhých 9 hodín! Louise prosila personál, či by si nemohol jej otec niekde ľahnúť.

Oni ho však nechali celé hodiny sedieť na stoličke, ako náznak starostlivosti ho aspoň prikryli dekou. ,,Je slepý, je hluchý, mal mŕtvicu a musel sedieť na stoličke v čakárni pred zrakmi všetkých, bolo to traumatické. Zlomilo mi to srdce,“ cituje Louise portál Lancashire Live.

,,Chápem, že pohotovosť má málo personálu, ale každý by mal uznať, že v takom stave ho tam nemali nechať pred všetkými. Kde je nejaká dôstojnosť? Je to predsa džentlmen v posledných rokoch života, je to srdcervúce,“ smúti dcéra. Keď sa zdravotníci Bernardovi konečne začali venovať, boli plne nápomocní a Louise ich prístup ocenila.

Starý pán bol neskôr presunutý do sanatória, kde sa oňho starajú. Hovorca blackpoolskej nemocnice sa za udalosť ospravedlnil. ,,Sme zarmútení týmto incidentom a mrzí nás, že starostlivosť poskytnutá tomuto pánovi nebola na našej štandardnej úrovni,“ znie jeho stanovisko .