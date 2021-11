Otec chcel pohlavie dieťaťa odhaliť netradične: Teraz ho rieši polícia

Chcel byť originálny, dopadlo to katastrofálne. Muž chcel odhaliť pohlavie nenarodeného bábätka v plnej paráde. Nemyslel na jeden detail, teraz má opletačky s políciou.

Ako uvádza portál Daily Mail, 29-ročný muž z austrálskeho Queenslandu si v snahe odhaliť pohlavie nenarodeného dieťaťa sadol do rodinného červeného auta Holden Commodore a jašil sa na ulici. Na štyroch kolesách sa rútil po ulici a počas driftovania vypúšťal z auta hustý modrý dym. Všetkým to bolo okamžite jasné, bude to chlapček!

„Áno! Odhalenie pohlavia. Je to chlapec,“ vykrikoval nadšený muž počas zbesilej jazdy. Jeho šialený nápad spozorovala ľudia, ktorí sa zhromaždili na ulici, aby ho sledovali a urobili si nejaké fotky. Ďalšia vodička si ho nakrútila na video.

Jeho jazda však zaujala aj miestnu políciu, ktorá sa rozhodla konať a mladý muž si u nich zarobil na poriadny problém. Polícia odhalila, že údajného páchateľa identifikovala a obvinila z nebezpečnej jazdy. Muž z Loganlea by sa mal postaviť pred magistrátny súd v Beenleigh 1. decembra. Polícia pre agentúru AAP uviedla, že nemôže potvrdiť, či je muž otcom nenarodeného chlapca.

Odhalenie pohlavia je relatívne nový fenomén. Zvyčajne to zahŕňa stretnutie budúcich rodičov s rodinou a priateľmi, kde im prezradia krásnu novinku. Bežne sa rodičia rozhodnú pre konzervatívne kúsky, ako je prasknutie balóna, vypustenie ružových alebo modrých konfiet alebo rozkrojenie modrej alebo ružovej torty. Ale ako sa zdá, tento muž to posunul na úplne iný level.