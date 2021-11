Cleo vzal únosca zo stanu rodičov, väznil ju 7 minút od domu: Susedia si všimli drobnosť, okamžite spozorneli

Koniec dobrý, všetko dobré. Rodičia „austrálskej Maddie“ si môžu konečne vydýchnuť.

Ich dcérku Cleo Smith (4), ktorá im zmizla zo stanu v kempe aj so spacákom, sa polícii podarilo nájsť po dlhých 18 dňoch živú a zdravú. Vo vypočúvacej miestnosti v súvislosti s jej zmiznutím už skončil podozrivý 36-ročný muž.

Rodinka Smithovcov práve 16. októbra trávila voľný čas v kempe Blowholes Shacks v štáte Západná Austrália. Dcérku videli naposledy v stane v noci o 1.30 hod. miestneho času. Ráno však po Cleo, ktorá zaspala vedľa svojej mamy Ellie, nebolo ani stopy. Privolaná polícia mala podozrenie, že môže ísť o únos, pretože zips stanu bol otvorený do výšky, na ktorú by dievčatko nedosiahlo. Okamžite začali s pátraním, pričom zapojili aj helikoptéry, drony i policajné psy v prípade, že sa zatúlala v blízkom okolí. Nanešťastie bez úspechu. Policajní vyšetrovatelia preto začali pracovať s prvotnou teóriou o únose. Vypočuli každého v kempe, prehľadali kamerové i satelitné zábery, no až tip ich priviedol k domu v meste Carnarvorn.

Živá a zdravá

Vyšetrovatelia presne ne­chceli uviesť, ako sa k domu dopracovali. „Bola tu informácia, ktorou sme sa podrobnejšie zaoberali. Sledovali sme veľa forenzných stôp a viedlo nás to k určitému domu,“ uviedol komisár štátu Západnej Austrálie Chris Dawson. Do domu, vzdialeného 75 kilometrov od kempu, vtrhli policajti v stredu uprostred noci, kde Cleo našli v spálni. „Jeden z policajtov ju vzal do náručia a opýtal sa jej, ako sa volá,“ opísal Dawsonov zástupca Col Blanch. Po troch pokusoch dievčatko konečne odpovedalo: „Volám sa Cleo.“ Nikto z mužov zákona sa neubránil slzám šťastia.

Dievčatko skončilo preventívne v starostlivosti lekárov, kde za ním prišla jeho mama a nevlastný otec. „Naša rodina je konečne kompletná,“ uviedla dojatá Ellie. Zadržaný únosca sa v tom čase v dome, vzdialenom od bydliska Smithsovcov len sedem minút jazdy, nenachádzal. Polícii sa ho podarilo zaistiť opodiaľ, pričom im je dobre známy, no údajne nie je registrovaným sexuálnym delikventom. Susedia miestnym médiám tvrdili, že spozorneli, keď muža videli nakupovať plienky, hoci deti nemá.