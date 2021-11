V Kolumbii vyrástla mocná drogová mafia: Kokaínom zásobujú desiatky krajín sveta

Foto

V Kolumbii vyrástla mocná drogová mafia, ktorá rozšírila svoje aktivity do desiatok krajín sveta. Oznámila to vo štvrtok kolumbijská polícia. Organizácia Clan del Golfo (Klan zo Zálivu) dodáva do zahraničia každý mesiac zhruba 20 ton kokaínu a zásobuje skoro 30 krajín.