Dvojica zverejnila odvážnu fotku na Červenom námestí, oľutovali to: Prišiel drsný trest!

Poriadne prestrelili! Mladík z Ruska so svojou partnerkou zdieľali na sociálnej sieti fotku, ktorá pohoršila davy ľudí. Zistíte, čo vyviedli a ako to dopadlo, budete len neveriacky krútiť hlavou.

Ako uvádza portál Daily Mail, TikToker z Ruska Ruslan Murodzhonzoda (23) a jeho partnerka Anastasia Chistova (19) zverejnili na sociálnej sieti fotku, ako pred katedrálou na Červenom námestí v Moskve praktizujú orálny sex. Zatiaľ čo Ruslan stojí chrbtom ku katedrále a hľadí do objektívu, pri jeho rozkroku kľačí Anastasia s vypnutými vlasmi a tvári sa, že svojho partnera uspokojuje. Malo ísť o žart, poriadne si to odskákali.

Aby toho nebolo málo, k fotke pridali popis: „Zákonník práce nie je trestný zákonník, môžete ho porušiť". Dievčina mala na sebe dokonca oblečenú policajnú bundu.

Dvojica bola kvôli fotkám spred Chrámu Vasila Blaženého zadržaná koncom septembra len 10 dní po zverejnení fotografie. TikToker sa síce ospravedlnil a zaplatil v prepočte 61 eur, avšak okrem iného bola dvojica obvinená z „urážania náboženského cítenia“. Kvôli ich fotke si odsedia 10 mesiacov za mrežami. „Anastasia Chistova a Ruslan Murodzhonzoda sa dopustili verejných činov vyjadrujúcich jasnú neúctu k spoločnosti,“ odznelo na súde krátko predtým, ako sudca vzniesol verdikt.

Vladimir Putin sa počas svojho tretieho funkčného obdobia na poste prezidenta snaží brániť tradičné hodnoty a propagovať Rusko ako protipól Západu. Nejde o prvé takéto obvinenie. „Nič neurobili. Je to len obrázok,“ vyjadril sa po verdikte súdu blízky spolupracovník Alexeja Navaľného, ktorý si odpykáva trest vo väzení, Leoniod Volkov. „Takmer rok za mrežami. Za vtip,“ podotkol šéfredaktor anglického vydania Meduza Kevin Rothrock. Ruslan, ktorý je pôvodom z Tadžikistanu, by mal byť po odpykaní trestu deportovaný do rodnej vlasti.