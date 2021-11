Hrôza v kempe: Dievčatko zmizlo z rodinného stanu, zarážajúce odhalenie po 18 dňoch!

Austrálska polícia vypátrala štvorročné dievčatko, ktoré pred 18 dňami zmizlo z kempu na západnom pobreží Austrálie.

Malú Cleo Smithovú našli policajti v stredu ráno v uzamknutom dome "živú a zdravú". Polícia predpokladá, že dieťa bolo unesené. Informujú o tom agentúry Reuters a televízna stanica BBC. "Volám sa Cleo," predstavilo sa dievčatko policajtom, keď sa vlámali do domu v meste Carnavron vzdialeného 100 kilometrov južne od kempu. Dom, do ktorého políciu zaviedol jeden z mnohých podnetov od verejnosti, sa nachádza šesť minút jazdy autom od rodinného domu Smithovcov.

Cleo, ktorá bola v tom čase v dome sama, odviezli na vyšetrenie do nemocnice a následne odovzdali rodine. Policajti pre podozrenie z únosu zadržali 36-ročného muža. Ten s rodinou nemá nič spoločné, informuje BBC.

Cleo zmizla v noci 16. októbra z rodinného viacbunkového stanu. Matka to zistila ráno, keď našla rozopnutý vstup do stanu a jej dcéra sa nenachádzala v bunke, kde mala spať vedľa svojej sestry. Matka uviedla, že dieťa zo stanu nemohlo odísť samo. Následne sa začala rozsiahla pátracia akcia na súši i na mori, do ktorej sa zapojilo približne 140 policajtov. Úrady ponúkli odmenu milión austrálskych dolárov (približne 650.000 eur) za akúkoľvek informáciu, ktorá by viedla k nájdeniu dievčatka. Od verejnosti následne prišlo približne tisíc tipov, jeden z nich zaviedol políciu do inkriminovaného domu.